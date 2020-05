Il centrocampista gallese Aaron Ramsey, dopo appena una stagione alla Juventus, potrebbe lasciare Torino in estate per un ritorno in Premier League. A lanciare l'indiscrezione di mercato è il noto sito sportivo Calciomercato.com che parla di un possibile interesse del Manchester United e dell'Everton per il gallese. La Juventus, grazie alla sua cessione, potrebbe ottenere una plusvalenza finanziaria importante, considerando che l'acquisto del gallese è avvenuto la scorsa estate a parametro zero.

Una stagione in crescendo quella fin qui disputata dal centrocampista gallese, soprattutto da quando il tecnico della Juventus Maurizio Sarri lo ha spostato nel ruolo di mezzala destra.

Come è noto infatti il tecnico toscano ad inizio stagione lo ha utilizzato come trequartista centrale, ruolo in cui Ramsey si è alternato con Bernardeschi. In quella posizione di campo però il gallese non è riuscito ad esprimersi al meglio, complice anche qualche acciacco muscolare che ne ha condizionato la continuità d'impiego.

Juventus, Ramsey potrebbe essere inserito nell'affare Pogba

Proprio l'interesse del Manchester United potrebbe permettere alla Juventus di inserire Aaron Ramsey in un eventuale affare con Paul Pogba. Il francese, per quanto costoso dal punto di vista del cartellino e dell'ingaggio, verrebbe considerato dalla società bianconera il rinforzo ideale per la mediana bianconera in vista della prossima stagione.

Attualmente però non ci sarebbero trattative fra Manchester United e Juventus. La società bianconera, fra l'altro, oltre a Ramsey potrebbe inserire anche Douglas Costa, da sempre apprezzato dal Manchester United: con gli attuali prezzi Paul Pogba è valutato circa 70 milioni di euro ma i cartellini di uno fra Ramsey e Douglas Costa potrebbero essere utili alla Juventus per evitare esborsi economici così ingenti.

Fra l'altro sia il gallese che il brasiliano guadagnano oltre 5 milioni di euro, la loro partenza permetterebbe alla società bianconera un risparmio sul monte ingaggi di circa 10 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

Nonostante le smentite del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici in una recente intervista a Sky Sport, il nazionale francese Paul Pogba rimarrebbe un obiettivo concreto per la mediana bianconera.

La Juventus infatti potrebbe decidere di rivoluzionare il centrocampo cedendo i vari Pjanic, Khedira, Rabiot e Ramsey ed affidandosi in regia a Bentancur. Le mezzali che potrebbero quindi arrivare sono Paul Pogba e Sandro Tonali. Quest'ultimo interessa non solo alla Juventus ma anche ad Inter e Barcellona. A proposito del centrocampista del Brescia, la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro.