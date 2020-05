La Juventus sin dallo scorso Calciomercato estivo ha reso evidente una sua strategia di mercato, ovvero quella di affidarsi ai principali talenti del calcio europeo e mondiale. Gli arrivi di de Ligt e Demiral ne sono la dimostrazione. A questi poi si è aggiunto a gennaio anche il centrocampista offensivo Dejan Kulusevski, che arriverà in bianconero dalla prossima stagione. La politica sui giovani potrebbe proseguire in estate, la Juventus infatti avrebbe individuato come possibile rinforzo per il settore avanzato la punta brasiliana Kaio Jorge. Il classe 2002 si è messo in evidenza a fine 2019 nel mondiale under 17 con la nazionale brasiliana, mettendo a segno 5 gol in 7 partite.

La punta del Santos, in una recente intervista, non ha nascosto la sua ambizione di giocare in Europa, dichiarando però che attualmente vuole pensare solo alla società per cui gioca.

Juventus, Kaio Jorge potrebbe essere acquistato in sinergia con un altro club

Secondo Tuttosport, il brasiliano rimane quindi un obiettivo concreto e la Juventus potrebbe ripetere con il classe 2002 l'affare Demiral, quando a gennaio 2019 è stato acquistato in sinergia con il Sassuolo dall'Alanyaspor. Il centrale turco infatti disputò 6 mesi con la maglia della società emiliana prima di passare a titolo definitivo alla Juventus l'estate 2019 per circa 16 milioni di euro. Un affare azzeccato da parte dei bianconeri, con il turco che attualmente ha una valutazione superiore ai 40 milioni di euro.

L'idea quindi potrebbe essere riproposta anche per Kaio Jorge, magari con la partecipazione sempre del Sassuolo, da tempo in ottimi rapporti con la Juventus. Basti pensare infatti non solo all'affare Demiral, ma anche a quelli che hanno portato i vari Peluso (qualche stagione fa), Rogerio e Trippaldelli dalla Juventus al Sassuolo.

L'eventuale passaggio di Kaio Jorge alla società emiliana potrebbe essere utile al brasiliano, considerando il gioco messo in mostra dal tecnico emiliano Roberto De Zerbi, molto abile a valorizzare il settore avanzato.

La possibile valutazione di mercato di Kaio Jorge

La punta brasiliana attualmente ha una clausola di 75 milioni di euro, ma potrebbe essere acquistato per circa 30 milioni di euro.

Un eventuale acquisto a metà fra Juventus ed un'altra società di Serie A potrebbe in qualche modo alleggerire la spesa della società bianconera, che quindi lo farebbe crescere nel campionato italiano prima di portarlo a Torino. Su Kaio Jorge non manca la concorrenza. Ci sarebbe infatti l'interesse del Benfica ma anche quello del Milan. La società di Elliott dovrebbe affidare panchina e mercato all'ex tecnico del Lipsia Ralf Rangnick da sempre bravo a pescare e a valorizzare giovani talenti nelle proprie squadre.