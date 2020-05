Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Miralem Pjanic; il giocatore bosniaco potrebbe lasciare Torino nella prossima sessione estiva. L'ex centrocampista di Roma e Lione ha disputato una seconda parte di stagione decisamente al di sotto del suo livello, come dimostra il fatto che nella gara contro l'Inter (l'ultima ufficiale disputata dalla Juventus) Maurizio Sarri ha deciso di escluderlo dall'undici titolare, relegandolo in panchina. Su Pjanic è fortissimo l'interesse del Paris Saint Germain e soprattutto del Barcellona.

Il club catalano lo segue da tempo e vorrebbe puntare su un giocatore con le sue caratteristiche tecniche per il futuro. La Juventus valuta il centrocampista di origine balcanica tra i cinquanta ed i sessanta milioni di euro, considerando la crisi economica dovuta alla diffusione del coronavirus in tutto il mondo. Dalla Spagna arriva la notizia di uno scambio che la Juventus e il Barcellona avrebbero deciso.

Mercato Juventus, dalla Spagna: 'Pjanic, De Sciglio e 25 milioni per Semedo'

Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo Sport, la Juventus ed il Barcellona si sarebbero accordate per un maxi-scambio: Pjanic, De Sciglio e venticinque milioni di euro per Semedo. Il club blaugrana, infatti, non vorrebbe inserire Arthur Melo nella trattativa e avrebbero per questo deciso di inserire il terzino portoghese, che sarebbe molto gradito alla dirigenza bianconera.

Il club catalano valuterebbe Semedo circa cinquanta milioni di euro. Sempre secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo Sport, sia la Juventus che il Barcellona sarebbero fortemente interessati a mandare in porto tale affare. Al momento, mancherebbe soltanto il via libera del terzino portoghese, che non avrebbe ancora trovato l'accordo con la Juventus.

Il procuratore di Semedo, Jorge Mendes, ha però ottimi contatti con la Juventus, come dimostra l'operazione che ha portato Cristiano Ronaldo a Torino. Il Barcellona avrebbe intenzione di investire i soldi versati per Semedo per arrivare a Lautaro Martinez dell'Inter, da tempo obiettivo del club blaugrana.

Juventus, Rugani potrebbe andare alla Fiorentina

Sempre per quanto riguarda il fronte delle cessioni, la Juventus potrebbe decidere di privarsi di Daniele Rugani, difensore centrale classe 1994. Il giocatore italiano, quest'anno davvero poco utilizzato da Maurizio Sarri, piacerebbe non poco alla Fiorentina, club che sta cercando un difensore centrale con le sue caratteristiche tecniche. Tale operazione sarebbe slegata da quella che porterebbe Chiesa a Torino.