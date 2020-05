La Juventus ha intenzione di rinforzare il reparto offensivo nella prossima sessione di Calciomercato estivo. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sta valutando diversi profili, considerando il fatto che Gonzalo Higuain potrebbe lasciare Torino in estate. L'ultimo nome accostato alla Juventus è quello di Edinson Cavani, giocatore che non ha certo bisogno di presentazioni. Il campione sudamericano è infatti da anni uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo, come dimostrano i suoi numeri. L'ex giocatore del Napoli ha segnato ben 200 reti in 301 partite al Paris Saint Germain e vive a Parigi da ben sette anni.

Cavani detiene il record di gol con la maglia del club parigino, è entrato nel cuore dei tifosi, ma potrebbe lasciare la Francia nella prossima sessione di calciomercato estivo. Tuttavia, il tecnico del Paris Saint Germain preferisce all'uruguaiano giocatori come Neymar, Kylian Mbappé e Mauro Icardi, che potrebbe essere riscattato in estate. Cavani sarebbe dunque troppo indietro nelle gerarchie; non si esclude una sua partenza già nella prossima sessione di mercato e la Juventus è in agguato da tempo.

Mercato Juventus, possibile colpo Cavani per l'attacco

Edinson Cavani è un vero e proprio pallino del direttore sportivo del club bianconero, Fabio Paratici, che lo segue dai tempi del Napoli. La Juventus potrebbe dunque puntare su di lui, nel caso in cui Gonzalo Higuain dovesse decidere di lasciare Torino.

Cavani sarebbe inoltre la spalla ideale per Cristiano Ronaldo, grazie alle sue caratteristiche tecniche ed al suo carattere associativo (è nota la propensione del Matador non solo alla finalizzazione, ma anche all'assist). La Juventus dovrà però fare attenzione alla concorrenza dell'Inter. Il club nerazzurro, infatti, nelle ultime ore è piombato sul forte attaccante sudamericano, molto apprezzato dal tecnico Antonio Conte.

Quest'ultimo avrebbe chiesto ai vertici nerazzurri di puntare su giocatori come Edinson Cavani e Arturo Vidal del Barcellona. L'ex Napoli, infatti, sarebbe visto da Antonio Conte come il sostituto ideale di Lautaro Martinez, che potrebbe proseguire la sua carriera al Barcellona. Si prospetta, dunque, l'ennesimo duello di mercato tra Juventus ed Inter nella prossima sessione estiva.

Con l'eventuale acquisto del Matador la formazione della Juventus 2020/2021 sarebbe questa: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt (Chiellini), Alex Sandro (Palmieri), Tonali, Bentancur, Arthur (Matuidi), Dybala, Cavani e Cristiano Ronaldo. Si attendono ulteriori sviluppi sul calciomercato nelle prossime settimane.