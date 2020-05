Il sito IlBianconero in questi giorni ha organizzato un sondaggio tra i tifosi per decidere qual è la Juve del Millennio. La formazione prescelta comprende ben nove giocatori acquistati da Luciano Moggi, tra i quali ricordiamo Buffon, Thuram, Zambrotta e Zidane. Per l'occasione, il portale diretto da Marcello Chirico ha intervistato proprio l'ex direttore generale del club torinese, il quale ha svelato alcuni retroscena sui suoi principali colpi di mercato.

Ad esempio, ha parlato dell'acquisto di Zambrotta dal Bari (pagato 2-3 miliardi di lire), di quello di Davids dal Milan e del colpo Zidane dal Bordeaux.

A proposito dell'attuale allenatore del Real Madrid, l'ex dirigente ha affermato: "L'ho visto in una doppia sfida andata e ritorno tra Bordeaux e Milan di Coppa Uefa in cui ha fatto la differenza vincendo praticamente da solo la gara di ritorno".

Proseguendo nel viaggio a ritroso tra le sue operazioni di mercato, Moggi ha menzionato Buffon e Thuram (prelevati dal Parma) e Nedved, all'epoca in forze alla Lazio.

Interessante anche il retroscena su Del Piero. Il manager toscano ha rivelato che nel 1994, quando è arrivato alla Juventus, l'attaccante era ormai un giocatore del Parma.

Nonostante ciò, ha contattato l'allora presidente emiliano Tanzi per fermare la trattativa e per far sì che il giovane talento restasse a Torino.

Moggi e gli acquisti di Nedved, Buffon e Thuram

Luciano Moggi ha parlato dell'acquisto di Pavel Nedved nel 2001, affermando che ne anticipò l'operazione per evitare che il costo del cartellino del centrocampista salisse alle stelle. In quel periodo, il dirigente sapeva che Zidane sarebbe andato al Real Madrid, quindi si mosse in tempo per trovare un valido sostituto.

Nel corso dell'intervista, l'ex dirigente sportivo è passato poi a parlare della sua trattativa del 2001 con il Parma di Calisto Tanzi. In quel periodo il club ducale aveva necessità di effettuare delle cessioni, e per questo motivo offrì per Buffon 55 miliardi più il cartellino di Jonathan Bachini e nella trattativa inserì Thuram in tutta fretta per evitare che i giornali cominciassero a diffondere l'indiscrezione dell'interesse della Juventus.

Su Trezeguet (acquistato nel 2000) ha detto: "Ho puntato su di lui per sostituire Henry, ceduto all'Arsenal. Mi serviva un centravanti d'area di rigore ed ero sicuro che fosse il giocatore giusto".

Moggi e il retroscena su Del Piero

Luciano Moggi ha poi svelato il retroscena su Alessandro Del Piero, dicendo: "Quando sono arrivato (alla Juve, ndr) era stato ceduto al Parma, contratti già firmati". In quel periodo, sia l'attaccante che Tanzi si trovavano a New York in occasione dei mondiali statunitensi del 1994. Il dirigente bianconero li raggiunse in Usa e qui convinse il presidente dei ducali a restituirgli Del Piero, girandogli in cambio Dino Baggio.