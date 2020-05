Quarantena forzata per CR7. Il fenomeno portoghese è costretto a due settimane di isolamento nella sua villa torinese in attesa di ricongiungersi con i compagni di squadra della Juventus. Il decreto, infatti, prevede un isolamento di 14 giorni per chi rientra dall'estero e Ronaldo è tornato dal Portogallo in Italia il 4 maggio. Il periodo di quarantena per CR7 finirà il giorno in cui riprenderanno gli allenamenti di gruppo per tutte le squadre di Serie A. Nell'attesa di tornare alla Continassa, il portoghese non perde tempo e continua ad allenarsi nel giardino della sua villa con il figlio primogenito a suon di palleggi.

Il video che lo ritrae assieme a Cristiano Junior è stato pubblicato proprio sul suo account con la scritta: 'Tale padre tale figlio'.

Il ritorno di Cristiano Ronaldo da Madeira

Il 4 maggio un jet privato con a bordo Cristiano Ronaldo è atterrato all'aeroporto di Torino. Il portoghese era rimasto bloccato sull'isola di Madeira per le limitazioni di volo imposte dalle autorità portoghesi. Nella giornata del 4 maggio un volo privato ha riportato Ronaldo e la sua famiglia in Italia. L'ultima permanenza di CR7 nel nostro Paese è stata il 9 marzo, dopo l'ultima partita di serie A prima dello stop, giocata allo Juventus Stadium e vinta per 2-0 contro l'Inter. Poi è partito per il Portogallo con destinazione Madeira per andare a trovare sua mamma Dolores colpita da un ictus.

Adesso che è tornato in italia CR7 è pronto per tornare al lavoro con la sua Juventus dal prossimo 18 maggio.

Ronaldo ritrova la sua famiglia in questa quarantena

Con il periodo di isolamento forzato Cristiano Ronaldo ritrova un po' di tempo per stare insieme alla sua famiglia. Una circostanza che difficilmente può riaccadere dato i molteplici impegni di CR7 con la Juventus.

In queste settimane isolato, il fenomeno portoghese ha potuto godersi a pieno la sua famiglia: la sua fidanzata Georgina e i suoi figli. Il piccolo Cristiano Junior, nato nel 2010 da madre di cui non se ne conosce ancora l'identità. Il rapporto tra Cristiano e il primogenito è molto forte, poiché CR7 non ha mai avuto un papà presente.

Eva e Mateo, i due gemellini nati anche loro da madre surrogata nel giugno del 2017 e infine la piccola Alana Martina, la prima figlia avuta dalla compagna Georgina. Una famiglia numerosa e allargata che probabilmente è destinata ad accogliere altre persone. In un'intervista a France Football dello scorso dicembre Cristiano ha dichiarato di volere almeno 7 figli ed altrettanti palloni d'oro che, per il momento, sono 5. Infine la sua vita perfetta include, ovviamente, la sua fidanzata Georgina che, come il fidanzato, si mantiene in forma nell'enorme palestra privata della loro villa extralusso. Un'immagine, che lei stessa ha condiviso sui social, la ritrae mentre si sottopone ad una lezione di fitness.