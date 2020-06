Questa sera la Juventus giocherà la finale di Coppa Italia contro il Napoli. A difendere i pali bianconeri ci sarà Gianluigi Buffon. Il numero 77 juventino in questa stagione ha avuto un ruolo differente rispetto al passato, infatti è stato il vice di Szczesny. Buffon ha accettato di buon grado il ruolo di secondo, ma questa sera avrà la sua chance di essere titolare. Il portiere della Juventus, alla vigilia della finale di Coppa Italia, si è raccontato all'interno della trasmissione di Dazn "Countdown... to Serie A". Nel corso di questa chiacchierata, Buffon ha parlato principalmente del lavoro di Maurizio Sarri: "Credo che il prossimo anno vedremo la vera Juventus di Maurizio Sarri".

Buffon parla di Sarri

Nel corso di questa stagione, Maurizio Sarri ha avuto alcune difficoltà. Infatti, il tecnico all'inizio del suo mandato come allenatore della Juventus si è dovuto fermare a causa di una polmonite. A causa di questo problema Sarri non ha potuto allenare la squadra per qualche settimana. Poi quando il tecnico sembrava aver trovato le giuste soluzioni il campionato si è fermato a causa della pandemia. Dunque, il lavoro di Sarri non è stato facile come ha spiegato lo stesso Buffon: "Purtroppo si è potuto vedere solo a sprazzi per vari motivi". Infatti, il numero 77 bianconero ha sottolineato che un allenatore nuovo nel primo mese di lavoro dà la sua impronta alla squadra e proprio in quel periodo Sarri non ha potuto allenare la Juventus a causa della polmonite.

Infine, Buffon ha rivelato che quando c'è un cambio di allenatore i giocatori ricevono nuovi stimoli e le motivazioni sono più forti.

Buffon su Ronaldo e Dybala

Due dei giocatori più decisivi della Juventus sono senza ombra di dubbio Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Infatti, CR7 e il numero 10 bianconero sono in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento.

In queste ore, entrambi hanno incassato gli elogi di Gigi Buffon: "Ronaldo è un campionissimo della storia del calcio, è innegabile". Il portiere ha anche sottolineato che in nessun altro giocatore ha visto la ferocia e la mentalità di CR7. Buffon ha poi riservato parole molto positive nei confronti di Paulo Dybala: "Lo vedo benissimo.

Ha la consapevolezza di poter essere determinante sia partendo dall’inizio o entrando a partita in corso". Dunque, il numero 77 juventino vede un Dybala in rampa di lancio che può fare la differenza in ogni momento. Perciò il numero 10 della Juventus può ritenersi soddisfatto di quanto fatto fino ad ora. Infine, Buffon ha spiegato che per il club bianconero avere un Dybala così è senza ombra di dubbio una ''manna dal cielo''. Adesso il portiere juventino spera che Ronaldo e Dybala gli regalino l'ennesimo trofeo.