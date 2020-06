Tutto pronto per il ritorno in campo del Crotone. La formazione calabrese, attualmente seconda forza del campionato, affronterà nella giornata di sabato 20 giugno alle ore 18:00, presso lo Stadio Comunale "Ezio Scida", il ChievoVerona nel turno della ventinovesima giornata di Serie B 2019-2020. I rossoblu arrivano a questa sfida privi dello squalificato Junior Messias, per i clivensi la trasferta calabrese vedrà l'assenza dell'infortunato difensore Sauli Vaisanen, tra l'altro ex di turno. Una gara importante in ottica promozione, una marcia di avvicinamento che è preceduta da alcune indiscrezioni legate al mercato estivo, con interesse rivolto al futuro in vista della prossima stagione sportiva.

Crotone, Benali in scadenza di contratto

Dieci gare ancora da disputare prima della conclusione della stagione e forse il saluto alla piazza di Crotone. Il centrocampista libico Ahmad Benali potrebbe cambiare maglia al termine della stagione e accasarsi, con lo status di svincolato, alla corte del Parma del tecnico Roberto D'Aversa. Il calciatore, tra i più dotati tecnicamente della rosa crotonese, rappresenta uno degli uomini mercato per la prossima stagione. Con il Crotone che spera di potere convincere il centrocampista a rinnovare in caso di promozione in Serie A, il Parma cerca di pari passo a stringere i tempi ottenendo il "si" definitivo prima della conclusione della stagione.

Possibile ritorno a Crotone per Pettinari

Non solo cessioni in casa Crotone ma anche possibili arrivi. Per rinforzare l'attacco della prossima stagione i rossoblu starebbero corteggiando Stefano Pettinari, attaccante in forza al Trapani e vice capocannoniere del torneo di Serie B. Per Stefano Pettinari e il Crotone si tratterebbe dell'ennesimo ritorno dopo due approdi passati e una breve parentesi vissuta nella seconda parte della scorsa stagione.

Il calciatore ha sempre amato la città e già in estate avrebbe gradito un ritorno che però non è avvenuto. Ora, con una stagione da protagonista, le chance per approdare ancora in maglia rossoblu sarebbero salite, tanto da attirare l'attenzione degli squali sul suo cartellino.

Un 'caldo' finale di stagione

A influenzare i programmi futuri del Crotone sarà il finale di questa stagione. Con il ritorno in Serie A, i rossoblu dovranno operare su nomi importanti per cercare di concedere al tecnico Giovanni Stroppa una squadra competitiva per lottare per la salvezza. Di pari passo, in caso di nuova partecipazione alla Serie B, tutto andrebbe rivisto e in questo caso di potrebbe puntare alla conferma in blocco dell'attuale rosa per cercare di disputare un nuovo campionato di vertice. Il secondo posto in classifica con un margine di due punti sul Frosinone non concede grandi garanzie per questo bisognerà lottare in tutte le gare per conservare la posizione e festeggiare a fine torneo l'obiettivo di questa stagione.