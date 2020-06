In principio fu Mauro Icardi. Il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante argentino al Paris Saint-Germain quasi certamente innescherà una sorta di "effetto domino" sul mercato degli attaccanti. Non a caso si parla con sempre maggiore insistenza dell'addio di Edinson Cavani (a parametro zero) alla squadra parigina, con l'Inter che sarebbe pronta ad ingaggiarlo. Secondo Tuttosport, però, la situazione sarebbe cambiata di recente, con il centravanti uruguaiano sempre più convinto di accettare la corte dell'Atletico Madrid e la società milanese che avrebbe deciso di cambiare obiettivo virando su Alvaro Morata, in forze proprio ai colchoneros.

Una sorta di gioco di incastri che si andrebbe a completare sull'asse Parigi (con Icardi già acquistato)-Madrid-Milano. L'Inter avrebbe iniziato ad interessarsi a Cavani dopo aver fallito l'assalto a Mertens (che ormai ha trovato l'intesa con il Napoli per il rinnovo del contratto) e in seguito al presunto accordo tra Werner e il Chelsea. L'attaccante uruguaiano, infatti, sarebbe stato considerato come alternativa ideale ad Alexis Sanchez che al termine della stagione non verrà riscattato e tornerà al Manchester United. Inoltre, in caso di addio di Lautaro Martinez - destinazione Barcellona - il Matador avrebbe rappresentato comunque un'alternativa affidabile, una sorta di "usato sicuro" nell'attesa di trovare sul mercato l'eventuale erede del 'Toro' argentino.

Edinson Cavani, però, dopo aver ammiccato all'Inter, adesso secondo Tuttosport sarebbe tornato sui suoi passi, pronto ad accettare l'offerta dell'Atletico Madrid. Il club spagnolo gli garantirebbe un contratto triennale e gli consentirebbe di realizzare il suo desiderio: fare un'esperienza da protagonista nella Liga.

Considerato che l'ex centravanti del Napoli non arriverebbe a Madrid per fare da comprimario, l'attuale punta della squadra di Simeone, Alvaro Morata, potrebbe cominciare a guardarsi intorno per trovare un posto da titolare altrove. E qui spunterebbe l'Inter.

Alvaro Morata conosce il 'metodo Conte'

L'Inter, conscia della preferenza concessa da Edinson Cavani all'Atletico Madrid, avrebbe contattato alcuni intermediari per raccogliere informazioni su Alvaro Morata.

Questi, a fronte del sempre più probabile approdo del Matador alla corte di Simeone, verrebbe considerato cedibile dal club del presidente Cerezo. La squadra madrilena deve ancora versare al Chelsea 55 milioni di euro per il riscatto del centravanti spagnolo, quindi gradirebbe un'offerta adeguata che terrebbe conto anche di questa "pendenza" ancora in essere con i Blues britannici.

Sotto il profilo tecnico, Morata se arrivasse all'Inter sarebbe già avvantaggiato dalla sua conoscenza pregressa di Antonio Conte. Entrambi, infatti, hanno già lavorato insieme ai tempi del Chelsea, dunque l'attaccante madrileno ne conosce bene metodi di allenamento e schemi di gioco e potrebbe inserirsi in tempi brevi nella formazione titolare nerazzurra, facendo da spalla a Lukaku o da alternativa nel corso della stagione.

Infine, non bisogna sottovalutare un aspetto privato che potrebbe favorire un'eventuale trattativa. Morata aveva optato per l'Atletico Madrid come "scelta di vita" e non solo professionale. Tuttavia, siccome la moglie Alice, modella e influencer, ha diversi affari a Milano, la destinazione meneghina potrebbe essere ugualmente apprezzata e vantaggiosa. E poi per il calciatore ci sarebbe l'opportunità di approdare in una squadra come l'Inter che comunque lo metterebbe al centro del suo progetto, a differenza di quanto potrebbe accadere nella compagine madrilena dove Cavani di certo non arriverebbe per "fare panchina".