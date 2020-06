Il campionato di cadetteria che si appresta a ripartire vedrà tra le formazioni protagoniste anche il Crotone, attualmente secondo in classifica e animato da ambizioni promozione. La squadra calabrese, reduce da quattro vittorie consecutive prima della sospensione del torneo, riprenderà la sua corsa alla Serie A dal match casalingo contro il ChievoVerona, Una sfida d'alta classifica che non vedrà sugli spalti i tifosi, come stabilito dalle disposizioni del governo volute per contrastare la diffusione dei contagi da coronavirus. In questi giorni, in casa rossoblu si è parlato anche di futuro e di mercato estivo con calciatori in scadenza di contratto con i quali si dovrà affrontare la tematica rinnovo.

Crotone, Benali osservato dal Parma

Tra i profili più chiacchierati delle ultime settimane c'è senza dubbio il centrocampista libico Ahmad Benali. Il numero dieci è legato alla società calabrese da un contratto che andrà a naturale conclusione al termine di questa stagione sportiva. Su di lui, forte sembra essere l'interesse del Parma che vorrebbe approfittare di un suo eventuale status di svincolato per portarlo alla corte del tecnico D'Aversa. Il Crotone, in caso di conquista della promozione in Serie A, potrebbe rafforzare le sue chance di strappare un rinnovo ma il tutto verrà discusso più avanti.

Barberis nel mirino del Monza

Altro veterano in scadenza è il centrocampista Andrea Barberis. Tra i punti fermi della squadra nelle ultime stagioni, il calciatore di Genova sarebbe stato inserito nella lista dei rinforzi dell'ambizioso Monza del presidente Silvio Berlusconi.

Titolare indiscusso nell'undici titolare del tecnico Giovanni Stroppa, il calciatore rappresenta uno degli elementi con maggiore qualità ed esperienza del campionato cadetto, potendo contare anche su due stagioni di alto profilo in Serie A con la stessa compagine rossoblu. Già in passato, calciatore e società hanno raggiunto un accordo per il prolungamento e non è comunque da escludere un rinnovo del legame tra le parti.

Marrone e Mazzotta, il Crotone prova a trattenerli

Il Crotone della prossima stagione potrebbe contare anche sulla presenza in squadra di elementi di esperienza e qualità come il difensore Luca Marrone e l'esterno Antonio Mazzotta, Arrivati in Calabria questa estate, i due calciatori hanno rappresentato un'arma importante per la scalata alla classifica della cadetteria.

Con legami in scadenza in estate i due calciatori potrebbero ricevere dal club proposte di rinnovo indipendentemente dalla categoria che il Crotone andrà ad affrontare nel prossimo campionato. Dieci gare più eventuali play-off separano la squadra dalla programmazione del futuro, anche se la dirigenza rossoblu sembra già essersi messa all'opera per non farsi trovare impreparata.