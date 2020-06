Il Crotone che prepara in queste giornate presso il Centro Sportivo "Antico Borgo" la ripresa dell'attività agonistica potrebbe ben presto proiettarsi anche sulle vicende legate ai risvolti del prossimo Calciomercato. Diversi i calciatori rossoblu che per forza di cose andranno a concludere il loro legame con i calabresi e che potrebbero ricevere offerte importanti al termine della stagione. Tra questi ci sarebbe anche uno dei veterani della squadra, il centrocampista Andrea Barberis, punto di forza del centrocampo crotonese nelle ultime cinque stagioni tra Serie A e cadetteria. Con i rossoblu il numero 18 ha collezionato annate da titolare e protagonista, dopo essere giunto in Calabria al termine dell'esperienza negativa con la maglia del Varese.

Barberis osservato speciale del Monza

L'esperienza maturata in queste stagioni hanno fatto di Andrea Barberis un calciatore importante per la categoria. Su di lui si sarebbero soffermate, secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, le attenzioni dell'ambizioso Monza del presidente Silvio Berlusconi che, in attesa di note ufficiali, dovrebbe essere una delle squadre ai nastri di partenza del campionato di Serie B 2020-2021. Con un legame in scadenza nelle prossime settimane il calciatore nativo di Genova potrebbe essere tentato da un'offerta importante. Tutto potrebbe variare in caso di conquista della promozione da parte dei rossoblu che potrebbero allettare il centrocampista con la possibilità di tornare a giocare nella categoria superiore.

Crotone, un caldo finale di stagione

Con il Benevento a 20 punti di distanza e il Frosinone sotto di due lunghezze il Crotone sarà chiamato a dare il massimo per centrare il ritorno in Serie A. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche Andrea Barberis. Allo "Scida" arriverà secondo il calendario anche lo scontro promozione contro la Salernitana.

Proprio la squadra campana sarebbe iscritta alla corsa per l'acquisto del centrocampista. Il suo nome, infatti, sarebbe inserito all'interno della lista del ds Angelo Fabiani. Già in estate il Crotone ha effettuato un'operazione con la Salernitana con il passaggio dell'attaccante Marco Firenze a titolo definitivo.

Una svolta nella carriera di Barberis

Con diversi campionati di alto profilo effettuati in Serie B, Andrea Barberis potrebbe svoltare definitivamente la sua carriera con il ritorno in Serie A degli "squali". Per lui nel massimo campionato la gioia di una rete nel match di "San Siro" contro l'Inter, ma anche la conquista di una salvezza per certi versi miracolosa sotto la guida del tecnico Davide Nicola. Per il classe 1993, nel momento di massima maturazione la disputa di una nuova avventura in Serie A potrebbe rappresentare l'occasione attesa per lasciare un segno tangibile nel calcio che conta ma anche per conseguire la definitiva consacrazione in una città, quella di Crotone, che ne ha consacrato le doti.