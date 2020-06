Una delle cessioni più discusse della Juventus a fine 2019 è stata quella di Mario Mandzukic. La punta croata è rimasta a Torino nella prima parte della stagione 2019-2020 nonostante la Juventus lo avesse informato che non avrebbe fatto parte della rosa bianconera. Da lì l'inevitabile scelta del croato, che ha lasciato Torino a dicembre trasferendosi all'Al-Duhail nel campionato del Qatar. Attualmente però il classe 1986 non sarebbe soddisfatto della sua esperienza nel campionato asiatico, redditizio dal punto di vista economico ma poco stimolante dal punto di vista professionale. Proprio per questo, secondo Fantacalcio.it, la punta croata starebbe valutando la possibilità di ritornare a giocare in Europa, in un campionato evidentemente più competitivo.

Difficile (se non improbabile) un suo ritorno alla Juventus, in quanto il croato non sarebbe ritenuto dal tecnico Sarri un profilo ideale per la sua idea tattica. Possibile invece una nuova esperienza professionale in Bundesliga o in Premier League.

Manduzkic piacerebbe a Manchester United e Bayern Monaco

Secondo Fantacalcio.it, l'ex punta della Juventus Mario Mandzukic potrebbe tornare a giocare in un campionato europeo. Ci sarebbe due società interessate al giocatore croato, in Premier League il Manchester United e in Bundesliga il Bayern Monaco. Il classe 1986 in estate era già stato accostato alla società inglese ma la volontà del centravanti di giocarsi le carte alla Juventus lo ha portato a rifiutare il trasferimento.

Si parla anche di un'offerta del Bayern, in tal caso di tratterebbe di un ritorno. Proprio con la società tedesca Mario Mandzukic ha conquistato la sua unica Champions League vinta.

Mandzukic potrebbe puntare all'Europeo 2021 con la Croazia

La volontà del croato di ritornare a giocare in un campionato competitivo potrebbe dipendere anche dall'ambizione di poter disputare il campionato europeo con la nazionale della Croazia.

Nonostante il suo addio alla rappresentativa del 'suo' Paese dopo i mondiali in Russia 2018, Mario Mandzukic potrebbe accettare un'eventuale ultima opportunità di vincere qualcosa di importante con la sua nazionale. Proprio per questo l'ex Juventus dovrà necessariamente puntare ad affermarsi in un campionato competitivo e possibilmente in una grande società con ambizioni di vittoria.

La carriera di Manduzkic alla Juventus

Mario Mandzukic rimane uno dei giocatori più amati degli ultimi dieci anni dai tifosi bianconeri. Quest'ultimi hanno sempre riconosciuto nel croato un esempio di dedizione, di impegno e di legame forte ai colori della Juventus. Ha giocato con la società bianconera dal 2015 al 2020 raccogliendo 118 presenze e 31 gol. Cinque anni in cui spiccano diversi trofei vinti, ovvero 4 campionati e 3 Coppa Italia.