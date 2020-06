Nonostante manchino più di due mesi all'inizio del Calciomercato, fissato per il primo settembre, l'Inter è già alla ricerca di giocatori che possano migliorare la rosa attuale. L’asse di mercato Milano-Barcellona è sempre più caldo. Mentre dalla Spagna continuano a rimbalzare le notizie del pressing blaugrana su Lautaro Martinez, dall'altra parte in casa nerazzurra non è mai tramontato l'interesse per il vero pallino del tecnico Antonio Conte. L'obiettivo è sempre Arturo Vidal, elemento fondamentale della Juventus degli scorsi anni, in scadenza di contratto nel 2021 con il club blaugrana.

L'obbiettivo per il centrocampo resterebbe Vidal

L'Inter segue ormai da diverso tempo Vidal, il giocatore cileno sarebbe il profilo ideale per il centrocampo di Conte, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico che quello caratteriale. Il classe 1987 ha tutta la grinta che il tecnico salentino chiede ai suoi giocatori. Quanto successo col Sassuolo fortifica le certezze dell’allenatore in tal senso. C’è quindi da scommettere che tornerà alla carica per convincere Marotta ad accontentarlo, regalandogli quell'incursore che insegue da quando è arrivato in nerazzurro.

Il prezzo del cartellino dell'ex Juve, visto anche il contratto in scadenza nel 2021 con il Barça, non dovrebbe superare i 10 milioni.

Il trentatreenne avrebbe dato disponibilità a una corposa decurtazione dell’ingaggio, pronto a guadagnare 5 milioni a stagione, compresi bonus, per 2 o 3 anni. Il Barcellona ha ricevuto varie offerte per Re Artù: da mesi lo corteggiano Inter Miami e Boca Juniors oltre a un paio di club cinesi. Manchester United e Newcastle hanno chiesto più di una informazioni al suo agente Fernando Felicevich, ma Vidal vuole aspettare l'Inter.

Il centrocampista cileno, nei scorsi giorni, ha lanciato un messaggio proprio alla società nerazzurra: "Ho 33 anni, ma allenandomi bene sento di poter giocare altre tre o quattro stagioni ai massimi livelli. A Barcellona sono felice e ho degli ottimi compagni di squadra, ma io voglio sentirmi importante.

Altrimenti dovrò cercare altro per proseguire la mia carriera. Conte continua a chiamarmi all'Inter? Abbiamo un ottimo rapporto, sa che sono un vincente e che può fidarsi di me".

Tonali e Vidal per il futuro centrocampo dell'Inter

Oltre a Vidal, sempre a centrocampo in casa nerazzurra ci sarebbe grande interesse per Sandro Tonali. Il giovane talento del Brescia sarebbe molto vicino al club meneghino, nelle ultime ore infatti, ci sarebbe stata una forte accelerazione dei nerazzurri per arrivare a Tonali. Il Brescia si sarebbe convinto a fare uno sconto all'Inter sul prezzo del cartellino, passando dai 50 milioni di euro richiesti inizialmente ad una cifra vicina ai 30. Ad essi verranno poi aggiunti dei bonus, con i quali ci si avvicinerà a un totale di 40 milioni.