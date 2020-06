Ieri sera, nella semifinale di Coppa Italia, la Juventus non aveva a disposizione Gonzalo Higuain che è alle prese con un fastidio muscolare. Il Pipita, però, ha deciso comunque di stare accanto ai compagni e durante la sfida dei bianconeri contro il Milan si è accomodato in tribuna per supportare la sua squadra. Nel corso del match l'argentino è stato però inquadrato dalle telecamere intento a tenere in mano il cellulare, come se fosse distratto e poco interessato alla prestazione dei suoi. Queste immagini hanno scatenato una bufera sui social. Molti tifosi hanno infatti accusato Higuain di non seguire la partita con la dovuta concentrazione: alcuni sostenitori bianconeri hanno attaccato il Pipita anche per il suo aspetto fisico sostenendo che l'attaccante sia in leggero sovrappeso (problema annoso questo che perseguita il centravanti argentino da anni).

La Juventus prepara la finale di Coppa Italia

Nei prossimi giorni, Maurizio Sarri saprà se potrà contare su Gonzalo Higuain per la finale di Coppa Italia. Come accennato il Pipita è alle prese con un fastidio muscolare e spera di poter rientrare per il match di mercoledì quando i bianconeri si giocheranno il trofeo. La Juventus avrebbe bisogno di un centravanti di ruolo considerate le difficoltà mostrate ieri sera dai bianconeri nel riempire l'area: ieri sera Sarri non aveva inoltre a disposizione Chiellini e Ramsey che stanno seguendo dei programmi personalizzati.

Stamani la Juventus è tornata al lavoro avendo nel mirino la finale di Coppa Italia, ecco che la squadra si è ritrovata alla Continassa per riprendere la preparazione.

I calciatori che sono scesi in campo contro il Milan hanno svolto un lavoro di scarico mentre il resto del gruppo ha effettuato una normale seduta di allenamento. La preparazione dei bianconeri proseguirà anche nei prossimi giorni, a cominciare da domani domenica 14 giugno, quando è in programma una sessione mattutina.

L'allenatore della Juventus valuterà le condizioni dei suoi giocatori

La Juventus, domani, si allenerà al mattino al JTC e Maurizio Sarri inizierà a verificare le condizioni dei suoi ragazzi. La squadra non giocava un match ufficiale da tre mesi, sarà perciò determinante capire come i giocatori recupereranno le energie.

L'allenatore della Juventus cercherà dunque di sondare lo stato di forma dei suoi: scontato il fatto che si punterà su chi offre al momento le maggiori garanzie fisiche, mercoledì ci si gioca il primo trofeo dell'annata e la truppa di Sarri (che non hai mai vinto una Coppa Italia) vuole farsi trovare pronta.