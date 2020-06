Questa mattina 26 giugno, la Juventus si è ritrovata al JTC per proseguire la sua marcia di avvicinamento alla gara contro il Lecce. La squadra ha prima svolto la rifinitura mattutina e poi si è recata in ritiro al JHotel. In queste ore, Maurizio Sarri dovrà sciogliere tre dubbi di formazione. Infatti, il tecnico della Juventus sta pensando di fare alcune rotazioni anche perché martedì 30 giugno la squadra sarà nuovamente in campo per affrontare il Genoa. Perciò, lo staff bianconero sta pensando di far rifiatare Cristiano Ronaldo. Infatti, CR7 sarebbe in ballottaggio con Douglas Costa. Oltre al portoghese potrebbero risposare anche Wojciech Szczesny e Matthijs de Ligt.

Sarri scioglierà le riserve solo dopo le 19:30 quando la Juventus svolgerà la riunione tecnica.

Dubbi in casa Juventus

In queste ore, la Juventus sarà all'interno del JHotel per preparare la gara di questa sera contro il Lecce. Maurizio Sarri, contro i pugliesi, confermerà il 4-3-3, ma probabilmente farà qualche cambio a livello di interpreti. Una delle novità potrebbe riguardare i pali bianconeri, infatti, è in corso un ballottaggio piuttosto serrato tra Buffon e Szczesny. Anche in difesa c'è un nodo da sciogliere visto che non è da escludere un turno di riposo per Matthijs de Ligt. Se l'olandese dovesse rifiatare al suo posto dovrebbe toccare a Daniele Rugani che dovrebbe affiancare Leonardo Bonucci.

Anche sulla corsia di sinistra ci sarà un cambio, ma sarà un cambio obbligato visto che mancheranno Alex Sandro, De Sciglio e Danilo. Sarri per arginare l'emergenza terzini ha scelto di schierare Blaise Matuidi. L'unico reparto della Juventus in cui non sembrano esserci dubbi è il centrocampo. Infatti, la mediana bianconera dovrebbe essere la stessa vista al Dall'Ara e Sarri dovrebbe confermare Bentancur, Pjanic e Rabiot.

Il dubbio più grande in casa Juventus resta in attacco dove potrebbe riposare Cristiano Ronaldo. Qualora CR7 dovesse rifiatare a quel punto, l'allenatore bianconero schiererebbe un tridente inedito formato da Bernardeschi, Dybala e Douglas Costa. Al momento, però, Ronaldo è favorito sul brasiliano per giocare contro il Lecce.

In panchina, questa sera, ci sarà Gonzalo Higuain che ha smaltito il problema muscolare accusato qualche settimana fa. Il Pipita è a disposizione ma non sarà in campo dal primo minuto.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

I convocati della Juventus

Poco fa, la Juventus ha diramato l'elenco dei convocati per il match contro il Lecce: Buffon, Szczesny, Pinsoglio; de Ligt, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Wesley; Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain, Olivieri e Douglas Costa.