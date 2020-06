L'Inter sta cercando di porre le basi già per la prossima stagione, nonostante in questo momento la squadra sia pienamente concentrata sulla ripresa del campionato. La società nerazzurra, però, sta già pensando ai possibili innesti per migliorare la rosa attuale. Quasi sicuramente arriverà un rinforzo anche a centrocampo visto che Matias Vecino non ha convinto a pieno, soprattutto a causa di un rapporto con Conte fatto di alti e bassi; e la permanenza di Borja Valero sembrerebbe ormai giunta al termine. Oltre al già noto interesse per Sandro Tonali del Brescia, tra gli obiettivi dei nerazzurri potrebbe esserci anche Nicolò Zaniolo della Roma.

Sul giovane centrocampista però, ci sarebbe anche un forte interesse della Juventus. Non è da escludere neanche l'interesse da parte di club esteri.

Inter e Juventus sarebbero pronte all'assalto per Zaniolo

Inter e Juventus si daranno battaglia nel mercato estivo per un obiettivo comune: il centrocampista della Nazionale italiana e della Roma Zaniolo. Il classe 1999, nei due anni in giallorosso ha messo in mostra tutte le sue grandi qualità, tanto da richiamare l'interesse di numerosi club europei. La Roma deve fare i conti con il calo del fatturato e questo squilibrio potrebbe pesare sulle scelte future della società; tant'è che il club della Capitale potrebbe pensare di mettere sul mercato il giocatore con il valore più alto, ovvero Zaniolo, che secondo una prima stima avrebbe un valore di 60 milioni.

Con Juve e Inter che non vogliono farsi sfuggire l'opportunità di portare il ventunenne nelle rispettive squadre.

L'Inter avrebbe offerto il cartellino di Radja Nainggolan e un conguaglio per riavere Zaniolo. Nel 2018 furono proprio i nerazzurri a cedere Nicolò (su cui hanno ancora il 15% di una futura rivendita) per acquistare il belga.

Il centrocampista attualmente in forza al Cagliari potrebbe essere una pedina di scambio appetibile per le altre formazioni, ma non è escluso che l'ex romanista possa restare a Milano alla corte di Antonio Conte.

La Juventus, invece, per arrivare a Zaniolo avrebbe messo sul piatto Federico Bernardeschi (valutato circa 40 milioni) più una cifra intorno ai 20/30 milioni per sanare il gap tra i due cartellini.

La Roma avrebbe già rifiutato entrambe le offerte, la società cercherà di fare cassa con altri giocatori, ma in caso di mancato profitto, la situazione potrebbe cambiare.

Non solo Zaniolo, rapporti stretti tra Roma e Juventus

Sull'asse Roma–Torino non si starebbe discutendo solo di Zaniolo, giallorossi e bianconeri starebbero lavorando anche a uno scambio tra Cristian Romero e Cengiz Under. Una trattativa che però potrebbe riguardare anche Cristante e Cristante e Mandragora, che sarà riscattato dall'Udinese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'operazione sarebbe in ascesa e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti tra Paratici e Fienga per arrivare alla fumata bianca.