L'asse di mercato Barcellona-Juventus continua ad essere uno degli argomenti più discussi dai media sportivi. Oltre ai soliti nomi in ballo (Pjanic, Arthur, De Sciglio) nelle ultime ore alla lista si sarebbe aggiunto anche il centrocampista offensivo Ousmane Dembélé. Per l'ex Borussia Dortmund potrebbe aprirsi l'opportunità di un trasferimento in prestito a Torino. La necessità principale della società bianconera rimarrebbe però rinnovare il centrocampo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe disposta però a cedere Pjanic al Barcellona solo in cambio del brasiliano Arthur. Questo spiegherebbe il no dei bianconeri ad un possibile arrivo di Arturo Vidal e di Ivan Rakitic.

Il Barcellona starebbe spingendo Arthur ad accettare il trasferimento a Torino. L'ex Roma infatti è stato individuato dai catalani come il tassello giusto per incrementare ulteriormente la qualità del gioco del Barcellona, anche a costo di 'sacrificare' il brasiliano.

Juventus, Pjanic potrebbe trasferirsi al Barcellona solo in cambio di Arthur

Secondo La Gazzetta dello Sport, il trasferimento di Miralem Pjanic dalla Juventus al Barcellona dipenderà necessariamente dal passaggio di Arthur ai bianconeri. Attualmente però rimane un trasferimento improbabile, per questo motivo il giornale sportivo milanese non esclude che il Paris Saint Germain possa rientrare in lizza per l'acquisizione del regista bosniaco.

L'ex Roma infatti piace molto al direttore generale del Psg Leonardo e non è escluso che possa presentare un'offerta importante alla Juventus per il giocatore. La società bianconera parte da una valutazione di almeno 50 milioni di euro. In tal caso la somma incassata potrebbe essere investita sul mediano del Chelsea Jorginho, valutato circa 40 milioni di euro.

Juventus, possibile lo spostamento in regia di Bentancur

In caso di cessione di Miralem Pjanic, non è escluso che Maurizio Sarri possa anche decidere di affidare la regia a Rodrigo Bentancur. Se così fosse la Juventus potrebbe investire in maniera pesante su una mezzala d'inserimento. I nomi più chiacchierati accostati alla società bianconera sono quelli di Houssem Aouar del Lione e di Paul Pogba del Manchester United.

La trattativa più difficile è ovviamente quella con la società inglese, che valuta Pogba almeno 70 milioni di euro. La dirigenza bianconera potrebbe decidere di inserire delle contropartite tecniche da girare allo United, su tutti Adrien Rabiot e Douglas Costa. Rimarrebbe però il problema ingaggio: attualmente Pogba guadagna 17 milioni di euro. Sarà quindi necessaria una riduzione dell'ingaggio per il nazionale francese se dovesse decidere di tornare alla Juventus.