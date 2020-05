Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, soprattutto in questo periodo di pausa dalle competizioni calcistiche dovuta alla diffusione del coronavirus in tutto il mondo. Il club bianconero ha intenzione di acquistare un centrocampista di qualità per la prossima stagione, dal momento che Miralem Pjanic dovrebbe lasciare la Juventus. Sul regista bosniaco è da tempo molto forte l'interesse del Barcellona, che ha intenzione di puntare su di lui per il futuro. La Juventus vorrebbe in cambio Arthur, ma il centrocampista brasiliano, valorizzato dal tecnico blaugrana Quique Setien, non vorrebbe lasciare la Spagna.

Tale scambio, dunque, non dovrebbe andare in porto nelle prossime settimane. Il Barcellona, però, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, starebbe continuando il pressing su Pjanic, per convincerlo a lasciare la Juventus. Il club bianconero, comunque, non ha alcuna intenzione di fare sconti per l'ex giocatore di Lione e Roma, la cui valutazione si aggira attorno ai sessanta milioni di euro. Pjanic avrebbe già dato l'assenso al trasferimento in Spagna; il club bianconero, dunque, visto il rifiuto di Arthur, potrebbe decidere di puntare su Jorginho.

Mercato Juventus, Sarri vorrebbe Jorginho come erede di Pjanic

Il sostituto di Miralem Pjanic, qualora quest'ultimo dovesse essere ceduto al Barcellona, potrebbe essere Jorginho.

L'italo-brasiliano è un vero e proprio pupillo del tecnico bianconero Maurizio Sarri, che lo ha fatto letteralmente esplodere al Napoli e che lo ha voluto con sé anche al Chelsea, nella sua prima esperienza all'estero. Sarri avrebbe chiesto direttamente alla dirigenza il classe 1992, da tempo perno anche della Nazionale allenata da Roberto Mancini.

Il Chelsea valuta il cartellino dell'ex centrocampista del Napoli attorno ai quarantacinque milioni di euro, una cifra certamente abbordabile per le casse del club bianconero.

La Juventus, inoltre, potrebbe proporre al Chelsea uno scambio, mettendo sul piatto un giocatore gradito ai vertici del club londinese.

In queste ore si è parlato di calciatori come Alex Sandro, da tempo seguito dal Chelsea (che ha provato ad acquistarlo nelle scorse sessioni di mercato) e Douglas Costa, il quale potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato, a causa dei suoi numerosi problemi fisici. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore. Un altro obiettivo molto caldo della Juventus per rinforzare il centrocampo è sicuramente Sandro Tonali, regista del Brescia e della nostra Nazionale.