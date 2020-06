Pronte a tornare in campo Napoli e Inter, le due squadre si affronteranno nella semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma sabato 13 allo Stadio San Paolo di Napoli. La partita sarà decisiva per decidere la seconda finalista che affronterà la vincente tra Juventus e Milan, in campo venerdì 12 giugno. Il Napoli parte dal vantaggio di 1 a 0 della partita di andata a San Siro, decisa da un bellissimo gol di Fabian Ruiz. Gli azzurri stavano vivendo un buon periodo di forma, prima dello stop forzato a causa del coronavirus: avevano vinto contro Lazio, Juve ed Inter, senza contare la buona prova terminata in pareggio contro il Barcellona al San Paolo, in Champions League.

Al contrario, i nerazzurri stavano vivendo una fase calante: le sconfitte con Juve e Lazio, in campionato, l'avevano defilata dalla corsa scudetto, mentre la sconfitta con il Napoli, proprio in Coppa Italia, ha messo in discussione la possibilità di disputare la finale dell'Olimpico. Per raggiungere la finale di Coppa Italia, al Napoli basterebbe un pareggio. L'Inter invece, per passare il turno, dovrà per forza vincere con minimo 2 gol di scarto: in caso di vittoria dei nerazzurri per 1 a 0, la sfida continuerà con tempi i supplementari, in tutti gli altri casi, saranno i partenopei a raggiungere la finale.

Possibili scelte del Napoli

L'unico problema per il Napoli è la sicura assenza di Kostas Manolas, causa infortunio.

Al fianco di Koulibaly ci sarà quindi Maksimovic. Per il resto Gattuso ha l'imbarazzo della scelta, nel classico 4-3-3 dei partenopei, a centrocampo dovrebbe esserci Diego Demme, a protezione della difesa, con Fabian Ruiz e Zielinski a completare il reparto. I dubbi sono in attacco, Mertens potrebbe giocare da falso nueve con esterni Insigne e Matteo Politano, con quest'ultimo in vantaggio su Callejon.

Partirà quindi dalla panchina Arkadiusz Milik, al centro di molte voci di mercato.

Possibili scelte dell'Inter

Conte, invece, potrebbe optare per una formazione più offensiva, visto che deve ribaltare il risultato. La soluzione più plausibile potrebbe essere un 3-4-1-2, con Eriksen dietro le punte. In difesa, visto il difficile recupero di Godin, le scelte sono abbastanza obbligate, Bastoni, De Vrij e Skriniar, anche se Ranocchia scalpita in panchina, pronto a giocare in caso di necessità.

A centrocampo ci saranno sicuramente Barella e Brozovic al centro, con Candreva e Young esterni. Come anticipato, dovrebbe giocare Eriksen trequartista, complice anche l'infortunio di Matias Vecino. Davanti al danese ci saranno gli insostituibili Lautaro Martinez e Lukaku.

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, De Vrij; Barella, Brozovic, Young, Candreva, Eriksen; Martinez, Lukaku. All. Conte

La partita sarà trasmessa su Rai 1 in diretta, sabato 13 giugno, per le 20:30.