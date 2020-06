Durante una conferenza stampa svoltasi oggi l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, oltre a soffermarsi sulla recente promozione del club lombardo in Serie B, ha annunciato l'acquisto di Andrea Barberis dal Crotone.

Queste sono state le parole dell'ad: "Abbiamo depositato un preliminare di accordo per un giocatore in scadenza. Abbiamo preso un playmaker che oggi sta lottando per andare in Serie A. Si tratta di Andrea Barberis”.

Galliani e Berlusconi non vogliono perdere tempo e hanno un'idea molto chiara: la promozione in Serie A. La costruzione dell'organico dei brianzoli per la prossima stagione nella serie cadetta è appena cominciata, ma la società sembra avere le idee chiare fin da subito.

Gli acquisti dovranno essere giocatori di categoria, che permettano alla squadra brianzola di provare a fare il salto nella massima serie già dall'anno prossimo.

Andrea Barberis

Andrea Barberis, centrocampista ligure, classe 1993, di proprietà del Crotone era in scadenza di contratto e il Monza gli ha offerto un contratto triennale.

Cresciuto nelle giovanili del Varese, è passato nel 2015 al Crotone, dove ha collezionato 120 presenze segnato cinque reti. Con la squadra calabrese ha anche disputato due campionati di Serie A.

Gioca abitualmente come play basso, davanti alla difesa, è bravo nella gestione dei tempi e dei palloni. Nell'ultima stagione di Serie B è leader della classifica dei giocatori più utilizzati e primo nella speciale classifica tra coloro che hanno toccato più palloni.

Altri possibili colpi in vista per il Monza

Gli acquisti del Monza non finiranno qui, sul taccuino di Adriano Galliani ci sono anche molto altri giocatori. Il primo nome è quello di Adil Rami. Il centrale francese arriva da due esperienze non positive in Turchia, con il Fenerbahce, e in Russia, con il Sochi.

A 35 anni è pronto a rimettersi in gioco e non escluderebbe un ritorno in Italia.

Anche un altro ex Milan sarebbe nel mirino dei brianzoli, si tratta di Luca Antonelli, attualmente in forza all'Empoli. Il suo innesto potrebbe portare esperienza, che non guasta mai nel campionato di Serie B.

Fra gli ex Milan anche Jeremy Menez è un nome di mercato particolarmente caldo: la favorita in questo caso sarebbe la Reggina, ma occhio a Galliani che può vantare eccellenti rapporti con il calciatore.

Il Monza potrebbe poi bussare alla porta dell'Inter per avere in prestito il giovane centrocampista Xian Emmers. Il giocatore arriva da un'esperienza in prestito al Waasland-Beveren, ma difficilmente i belgi lo riscatteranno.

Altro giovane interessante, finito nel mirino di Galliani, è Gianluca Gaetano, gioiello classe 2000, di proprietà del Napoli, che in questa stagione sta militando nella Cremonese in Serie B.