In queste settimane si parla molto di mercato nonostante manchi ancora qualche mese al via ufficiale della campagna trasferimenti. Una delle squadre di cui si discute di più in ottica mercato è la Juventus. Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato del mercato bianconero in una lunga diretta su YouTube. Il cronista ha rivelato un retroscena interessante che riguarda Paulo Dybala: “Sorpresa Dybala all’Inter in questa stagione? No era la sorpresa dell’anno scorso perché vi posso dire che l’Inter era stata molto vicina a Dybala, ma lo ha detto anche Marotta non lo sto dicendo io”. Inoltre, Balzarini ha riportato il pensiero del numero 10 juventino che non ha accettato la corte nerazzurra per rispetto dell’ambiente juventino: “Se devo cambiare dalla Juventus, all'Inter no, perché non potrei mai farlo per rispetto nei confronti dell’ambiente Juve.

Quindi all'Inter non ci sarebbe mai andato e probabilmente nessuna altra squadra italiana”.

La Juventus sarebbe interessata a Milik

Uno dei nomi che in questo periodo viene accostato maggiormente alla Juventus è quello di Arkadiusz Milik. Delle qualità del polacco ne ha parlato anche Gianni Balzarini: “Molto Utile. Milik è un Mandzukic più giovane. Ed è sicuramente un attaccante di cui la Juve ha bisogno”. Il noto giornalista ha anche sottolineato che Paulo Dybala sarebbe vicino al rinnovo di contratto con il club bianconero: “Rinnovo Dybala ne stanno parlando e io sono convinto al 99% che Dybala rinnoverà il suo rapporto con la Juventus, perché se Dybala continua così fa quel salto che ancora lo separa da essere un giocatore nettamente sopra la media a essere un fuoriclasse.

Non è mai stato così vicino a fare il salto, se avrà questa continuità allora potrà fare questo salto”. Balzarini, nella sua diretta su YouTube ha parlato anche del futuro di Luca Pellegrini e di quello di Federico Bernardeschi: “Pellegrini arriva alla Juventus per rimanerci e non sarà pedina di scambio.

Bernardeschi non se ne va, la Juve non si vuole privare di Bernardeschi allo stato attuale”.

Difficile un ritorno di Pogba alla Juventus

Un altro nome che viene spesso accostato alla Juventus è quello di Paul Pogba. I tifosi bianconeri sognano il ritorno del francese, ma sembra difficile che questo trasferimento si possa realizzare.

Infatti, Gianni Balzarini ha spento i sogni dei tifosi della Juventus: “Pogba via, a meno che non si scambi con 4 o 5 giocatori, a meno che i 4 o 5 giocatori non decidano di andare al Manchester United e a meno che la Juve non resti scoperta di 4 o 5 giocatori. Perché è un 4 contro 1 e hai poi quattro buchi in rosa. E poi sempre che il Manchester United abbia bisogno di quei quattro giocatori che la Juve può dare in cambio per Pogba”