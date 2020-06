Nella giornata di ieri 28 giugno, la Juventus e il Barcellona hanno chiuso lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur. I due giocatori si sono sottoposti alle classiche visite mediche di rito e successivamente hanno firmato i contratti che li legheranno ai due club. Arthur è arrivato a Torino nella serata di sabato 27 giugno ed è stato immortalato dai cronisti proprio all'aeroporto di Caselle. Adesso il brasiliano giocherà ancora per qualche mese con il Barcellona e poi potrà iniziare la sua nuova avventura con la Juventus. L'opinionista Daniele Adani ha parlato proprio dell'acquisto da parte del club bianconero del centrocampista classe '96: "Ottimo calciatore, mi sorprende che il Barcellona l'abbia ceduto".

Arthur, il nuovo volto del centrocampo della Juventus

Quella di ieri domenica 28 giugno per Arthur è stata la prima giornata da giocatore della Juventus. Il brasiliano è sbarcato a Torino per sostenere le visite mediche e per firmare un quinquennale con i bianconeri. Ma per vederlo in azione i tifosi della Juventus dovranno attendere l'inizio della stagione 2020/2021. Daniele Adani, opinionista di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay del centrocampista carioca e si è detto sorpreso che il Barcellona lo abbia ceduto: "Questa non era una cessione da fare, ben venga per la Juventus: ha preso un giocatore che sa giocare a calcio". L'ex calciatore ha anche sottolineato che, a suo parere, il club blaugrana negli ultimi due o tre anni a livello societario e di strategia ha commesso qualche sbaglio.

Infine, Adani ha spiegato che già lo scorso anno Arthur si è dimostrato fortissimo.

Alla scoperta del nuovo centrocampista della Juventus

I tifosi della Juventus dovranno aspettare ancora qualche mese prima di vedere Arthur con indosso la maglia bianconera. Ma i sostenitori juventini potranno iniziare a conoscere il brasiliano e la sua famiglia tramite i social.

In particolare la mamma di Arthur è molto attiva sulle piattaforme digitali e spesso condivide dei post nei quali difende suo figlio. La signora Lucia usa Twitter e Instagram per prendere soprattutto le difese del figlio e spesso è pungente nei suoi commenti. Anche negli ultimi giorni, la mamma di Arthur è stata molto attiva e non ha risparmiato qualche frecciata al tecnico del Barcellona Setien.

Arthur può contare anche sul supporto del padre che è stato decisivo nel buon esito della trattativa con la Juventus.

La fidanzata di Arthur lo avrebbe convinto a scegliere la Juventus

Una figura fondamentale nella vita di Arthur è anche la fidanzata Keila Garcia. Infatti la donna avrebbe convinto il centrocampista brasiliano a sposare il progetto della Juventus. Keila Garcia sarebbe molto amica di Annekee Molenaar, fidanzata di Matthijs de Ligt. La bella compagna del difensore olandese, secondo quanto afferma Tuttosport, avrebbe dato dei feedback molto positivi su Torino alla dolce metà di Arthur. Keila Garcia, dopo aver sentito l'amica, avrebbe definitivamente convinto il centrocampista classe '96 a scegliere la Juventus.