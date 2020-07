Questo pomeriggio la Juventus si è allenata alla Continassa per curare gli ultimi dettagli in vista della gara contro il Torino di questo sabato 4 luglio alle ore 17:15.

Maurizio Sarri non sembra avere molti dubbi di formazione e dovrebbe confermare gran parte degli uomini visti contro il Genoa. Infatti, il tecnico della Juventus sembra aver trovato l’assetto e l’equilibrio giusto perciò in una gara importante come il derby sembra intenzionato a puntare sulle sue certezze. Infatti, in difesa si va verso la conferma della coppia formata da de Ligt e Bonucci, mentre sulle fasce dovrebbe toccare a Cuadrado e Danilo.

Alle spalle del pacchetto arretrato, invece, ci potrebbe essere una novità visto che in porta dovrebbe esserci il ritorno di Buffon.

La Juventus ha trovato il giusto equilibrio

Nelle ultime tre sfide di campionato, la Juventus sembra aver trovato il suo undici ideale. Infatti, Maurizio Sarri, fin dalla gara contro il Bologna, ha deciso di schierare il tridente formato da Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Con questo assetto offensivo il tecnico della Juventus pare aver trovato il giusto equilibrio, visto che la presenza del numero 33 garantisce una maggiore copertura anche in fase difensiva. Dunque anche nel derby di domani Sarri dovrebbe confermare i tre attaccanti visti nelle ultime uscite.

Inoltre, Maurizio Sarri in conferenza stampa ha spiegato che Federico Bernardeschi sta bene fisicamente e mentalmente. Dunque tutto fa pensare che il numero 33 juventino possa essere titolare per il quarto match consecutivo. Mentre Douglas Costa verrà utilizzato come arma da inserire a gara in corso.

A centrocampo, invece, c’è un piccolo dubbio. Infatti, resta da capire chi giocherà come mezzala sinistra. Al momento, Rabiot sembra in vantaggio su Matuidi. A completare la linea mediana dovrebbero esserci Pjanic e Bentancur. Mentre Ramsey partirà dalla panchina e probabilmente entrerà a gara in corso, così come Higuain.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Buone notizie sul fronte Alex Sandro e Chiellini

Nella finale di Coppa Italia dello scorso 17 giugno, Alex Sandro aveva accusato un problema al ginocchio. Fortunatamente, il brasiliano si sta rimettendo e presto potrebbe essere a disposizione.

Infatti Sarri ha spiegato che Alex Sandro già nella giornata di ieri si è allenato con la squadra per 15/20 minuti evitando i contrasti. Il brasiliano potrebbe tornare a disposizione la prossima settimana.

Anche Chiellini sembra a un passo dal rientro: il tecnico della Juventus ha spiegato che il numero 3 bianconero sembra alla fine del suo percorso di recupero, perciò nei prossimi giorni potrebbe tornare in gruppo.