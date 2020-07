La Juventus è sempre molto attenta ai giovani. Lo dimostra il mercato portato avanti dalla società bianconera sin dallo scorsa sessione estiva. La seconda squadra (che ieri 13 luglio ha interrotto il suo cammino nei play-off, eliminata dalla Carrarese) rappresenta infatti un'ottima opportunità per i giovani del vivaio per poter crescere in maniera più veloce rispetto al campionato Primavera. Rafia e Marques sono solo alcuni dei giovani arrivati la scorsa stagione e che sono diventati protagonisti nel campionato di Serie C. Dalla prossima stagione potrebbe aggiungersi un altro giocatore nell'under 23 bianconera.

Si tratta di Felix Nzouango, difensore francese classe 2003 che attualmente gioca nell'Amiens.

In Francia viene paragonato a Raphael Varane per le sue capacità nell'anticipare gli avversari e la sua abilità palla al piede. Il giovane potrebbe arrivare per circa 3 milioni di euro e sarebbe vicinissimo a firmare per la Juventus. Un acquisto per il futuro, qualora di concretizzasse, che avrà modo di mettersi in mostra in un campionato complicato come quello della Serie C.

Come riporta il Corriere dello Sport, dalla Francia rimbalza l'indiscrezione di un imminente acquisto da parte della Juventus di Felix Nzouango. Il giovane potrebbe quindi andare a fare compagnia ad un altro talento francese, arrivato la scorsa stagione nell'under 23 bianconera.

Si tratta di Hamza Rafia, centrocampista offensivo classe 1999 che la Juventus acquistò la scorsa estate dal Lione. In grado di disimpegnarsi sia come terzino destro che come difensore centrale, Felix Nzouango vanta già una discreta esperienza anche nelle rappresentative giovanili della Francia. All'età di 15 anni ha esordito nell'under 16 transalpina, con la quale ha disputato 10 partite.

Il 19 settembre 2019 arriva l'esordio con l'under 17, con la quale attualmente ha quattro presenze. Il difensore francese aveva un contratto fino a giugno 2021 con l'Amiens, per questo la Juventus potrebbe acquistarlo per una somma molto vantaggiosa (circa 3 milioni di euro).

Il mercato dei giovani

Nzouango si andrebbe ad aggiungere ai tanti giovani che sono arrivati la scorsa stagione alla Juventus per giocare in primavera e nell'under 23.

Abbiamo parlato del centrocampista offensivo Hamza Rafia o della punta spagnola Alejandro Marques, oltre a questi sono arrivati anche i terzini Daouda Peeters e Wesley. Per la primavera invece uno degli acquisti di spicco è stato il nazionale under 18 della Francia Jean Claude Ntenda, arrivato dal Nantes.