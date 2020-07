Dopo aver chiuso gli scambi Pjanic-Arthur (con il Barcellona) e Moreno-Felix Correia (con il Manchester City), la Juventus è pronta a investire nel settore avanzato. Si starebbe lavorando infatti all'acquisto del centrocampista offensivo del Valencia Ferran Torres. Il classe 2000 sarebbe stato individuato come rinforzo ideale per il 4-3-3 di Maurizio Sarri. Inoltre sarebbe un acquisto che rientra nell'attuale strategia societaria, investire in giovani di qualità. A confermare la possibile trattativa fra Juventus e Valencia per il nazionale under 21 è stato Luigi Guelpa. Il giornalista ha scritto su Twitter: "Nella trattativa Juve-Valencia per Ferran Torres, Rugani potrebbe essere l'elemento determinante per il buon esito".

La società bianconera quindi, come nel caso dell'acquisto di Arthur dal Barcellona, potrebbe utilizzare una contropartita tecnica per diminuire l'offerta cash da presentare alla società spagnola. Luigi Guelpa però ha specificato che in questo momento non è semplice trattare con il Valencia, considerando le recenti dimissioni dell'oramai ex direttore sportivo della società Cesar.

La Juventus potrebbe giocare la carta Rugani per arrivare a Ferran Torres

La Juventus sembra aver individuato in Ferran Torres il possibile rinforzo per il settore avanzato. Il classe 2000 piace soprattutto per la sua duttilità tattica, in quanto può giocare su entrambi le fasce offensive del 4-3-3. A favorire il possibile arrivo del nazionale under 21 spagnolo alla Juventus è il suo contratto in scadenza a giugno 2021.

Il Valencia infatti rischia di perderlo a parametro zero la prossima stagione. Per questo, nonostante abbia una clausola rescissoria di 87 milioni di euro, potrebbe lasciare Valencia per una somma vicina ai 50 milioni di euro. L'eventuale inserimento di Daniele Rugani permetterebbe alla società bianconera di risparmiare almeno 15-20 milioni, riducendo l'offerta cash da presentare al Valencia a circa 30-35 milioni.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Ferran Torres alla Juventus potrebbe portare alla cessione di uno degli esterni offensivi presenti nella rosa bianconera. Sia Douglas Costa che Federico Bernardeschi hanno molto mercato, entrambi piacciono in Premier League. A rischiare la cessione sono anche i centrocampisti Khedira, Ramsey e Matuidi.

Il tedesco potrebbe tornare in Bundesliga, mentre l'ex Arsenal ha molto mercato anche lui nella Premier League. Per quanto riguarda il campione del mondo con la Francia a Russia 2018, si è parlato di un possibile interessamento del Lione. Di certo la Juventus dalla prossima stagione potrà contare sul centrocampista offensivo (attualmente al Parma) Dejan Kulusevski. Il classe 2000 sta dimostrando di essere un giocatore già pronto a giocare titolare in una squadra come la Juventus.