Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. la dirigenza del club bianconero sta lavorando con grande attenzione per rinforzare il reparto offensivo per la prossima stagione. Non è infatti certa la permanenza di Gonzalo Higuain, dal momento che su di lui ci sono varie squadre (nei giorni scorsi si è parlato di River Plate, Los Angeles Galaxy e Valencia). La Juventus sta sondando alcuni attaccanti di stampo internazionale, come per esempio Mauro Icardi (da tempo pallino del direttore sportivo Fabio Paratici), Pierre-Emerick Aubameyang dell'Arsenal ed Edinson Cavani, il quale è in uscita dal Paris Saint Germain.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, riportate dal giornalista Luca Momblano (che sta seguendo gli sviluppi del calciomercato della Juventus), il quale su ‘JB Live’ ha affermato che il club bianconero sarebbe piombato su Gabiel Jesus, fortissimo attaccante che milita nelle fila del Manchester City. Il giocatore brasiliano, sicuramente uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo, sarebbe molto apprezzato dal tecnico bianconero Maurizio Sarri.

In particolare Momblano ha affermato che Gabriel Jesus “è il primo nome in cima alla lista della Juventus per l’attacco”. Prima di aggiungere: “Ne sono certo, la Juve sta provando ancora ad imbastire lo scambio tra Douglas Costa e Gabriel Jesus.

I bianconeri hanno in mano il potenziale sì del giocatore, ma forse non solo loro, ci sono anche altri club”.

Mercato Juventus, sarebbe possibile scambio Gabriel Jesus-Douglas Costa

Gabriel Jesus è un attaccante moderno che potrebbe diventare il profilo giusto per la Juventus del futuro. La dirigenza del club bianconero lo segue da tempo e vorrebbe battere la concorrenza, aggiudicandosi un giocatore che formerebbe un tridente da sogno con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

La Juventus ha ottimi rapporti con il Manchester City; proprio per questo, il noto giornalista Luca Momblano non esclude che possa arrivare uno scambio tra i due club. La Juventus, potrebbe infatti mettere sul piatto il cartellino di Douglas Costa per arrivare al talentuoso attaccante brasiliano del Manchester City.

Potrebbe dunque arrivare un'altra operazione di mercato tra i due club, dopo quella che ha coinvolto Danilo e Cancelo. Douglas Costa è infatti un calciatore molto apprezzato da Guardiola per le sue caratteristiche tecniche. Il tecnico dei Citizens lo segue da tanto tempo e lo avrebbe chiesto più volte alla dirigenza del club britannico. Si preannuncia comunque una concorrenza davvero spietata per Gabriel Jesus, sul quale ci sarebbero alcuni dei top club europei.

Intanto, il club bianconero sta lavorando anche per rinforzare il reparto mediano; il direttore sportivo Fabio Paratici non vorrebbe mollare Paul Pogba del Manchester United, obiettivo numero uno per creare una coppia davvero molto interessante con Rodrigo Bentancur.