Nonostante manchino poco meno di due mesi all'inizio del Calciomercato, fissato per il 1° settembre, l'Inter è già alla ricerca di giocatori che possano migliorare la rosa attuale. Quasi sicuramente arriverà un rinforzo anche in attacco, soprattutto se Lautaro Martinez lascerà Milano, ipotesi da non escludere visto il forte interessamento del Barcellona. Una delle richieste principali di Antonio Conte è quella di portare in nerazzurro un giocatore che possa far rifiatare Romelu Lukaku, il quale ha giocato quasi tutte le partite in questa stagione. Un nome che sembra interessare è quello di Edin Dzeko.

L'Inter ci prova per Dzeko

Edin Dzeko è un'occasione di mercato. Perché un attaccante con le sue caratteristiche, la sua professionalità e i suoi gol non si trova facilmente, pur essendo avanti con gli anni. Il suo nome è finito sul taccuino dei nerazzurri, alla ricerca di un calciatore che interpreti il ruolo di "vice-Lukaku" in maniera degna, consenta alla rosa di restare su un livello di competitività sempre alto e porti in dote la propria esperienza anche a livello internazionale.

Il club di Pallotta potrebbe sacrificare il bosniaco per ragioni di bilancio: pesano eccome i circa 7,5 milioni che il capitano percepisce a stagione dopo il rinnovo di un anno fa, firmato sotto la regia dell'ex ds Petrachi.

L'Inter resta una della società più interessate al classe 1986 che tanto piacerebbe a Conte.

Il club nerazzurro sarebbe disposto a offrire un giocatore in cambio per avere Dzeko: si tratterebbe di Matias Vecino, 28 anni, centrocampista uruguaiano che con Conte ha disputato 20 partite quest’anno, ma che al momento è indisponibile per un problema al ginocchio.

Vecino è valutato circa 20 milioni, stessa cifra che chiede la Roma per lasciar partire Dzeko.

Su Dzeko ci sarebbe anche la Juventus

Uno dei primi obiettivi per il Calciomercato per la prossima stagione della Juventus è la ricerca di un nuovo centravanti. Uno dei nomi nella lista della società bianconera sarebbe proprio quello di Edin Dzeko.

Il bosniaco esaudirebbe un desiderio di Sarri, che ha sempre apprezzato il centravanti e lo immagina perfettamente compatibile con un reparto formato da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. La Juve, proprio come l'Inter, sarebbe disposta a offrire una contropartita: Blaise Matuidi. Lo scambio accontenterebbe di certo anche la Roma, che pur perdendo il suo uomo migliore dal punto di vista realizzativo e non solo, delle recenti annate, si ritroverebbe un centrocampista di primissimo livello per la nuova stagione.

Sul mercato potrebbe dunque aprirsi una nuova sfida tra l’Inter e la Juventus per aggiudicarsi il numero 9 giallorosso. La Roma, che ha necessità di tagliare i costi in attesa del possibile cambio di proprietà, attende offerte: davanti a quella giusta difficilmente dirà di no alla partenza dell'attaccante bosniaco.