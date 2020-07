La prossima sessione di calciomercato potrebbe vedere il ritorno di un tormentone di mercato che ha già caratterizzato la scorsa estate. Si tratta del futuro di Edin Dzeko, su cui sarebbe tornata fortemente l'Inter. Lo scorso anno lo aveva chiesto con forza l'allenatore nerazzurro, Antonio Conte, che lo vedeva bene al fianco di Romelu Lukaku o, comunque, per far rifiatare il centravanti belga. L'affare sembrava vicino alla conclusione prima del passo indietro della Roma, che ha deciso di rinnovargli il contratto, in scadenza a giugno 2020, con un ricco aumento dell'ingaggio. Ingaggio che ora i capitolini sembrerebbero non poter sostenere e per questo motivo adesso sarebbero disposti a discutere della sua partenza.

L'Inter torna su Dzeko

In casa Inter sembra tornato di moda il nome di Edin Dzeko. I nerazzurri avevano seguito il centravanti bosniaco già la scorsa estate ma il tormentone di mercato si concluse con il rinnovo del centravanti bosniaco. La Roma, infatti, inizialmente aprì alla cessione entro fine giugno per la necessità di fare una plusvalenza. Lo scambio con la Juventus, che vide coinvolti Lorenzo Pellegrini e Leonardo Spinazzola, risolse i problemi di bilancio e così i giallorossi portarono avanti la trattativa con il club meneghino con una richiesta ritenuta eccessiva, superiore ai 25 milioni di euro.

Le cose ora, però, sembrano cambiate. I capitolini devono fare i conti con i problemi societari, con il patron Pallotta che ha rinviato l'aumento di capitale, e per questo vorrebbero alleggerire il monte stipendi.

Dzeko, infatti, al momento del rinnovo ha avuto anche un ricco aumento dell'ingaggio, che ora è superiore ai 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2022. Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, non ha cambiato idea e avrebbe richiesto nuovamente il classe 1986. Nonostante non sia più giovanissimo, anche quest'anno il giocatore ha fatto la differenza realizzando quattordici reti e collezionando sette assist in trentuno presenze in Serie A, a fronte di tre reti e tre assist in Europa League.

Anche il dato sugli assist è importante, visto che dimostra come l'ex Wolfsburg sia in grado di giocare anche al fianco di Lukaku, oltre che far rifiatare il belga all'occorrenza.

L'offerta alla Roma

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, avrebbe riallacciato i contatti con la Roma per trattare l'acquisto di Edin Dzeko.

I giallorossi valutano il centravanti bosniaco tra i 10 e i 15 milioni di euro. Una valutazione che i nerazzurri sarebbero disposti ad accettare ma con l'inserimento di contropartite tecniche nell'affare. Per questo motivo il club meneghino sarebbe pronto ad offrire il cartellino di uno tra Matìas Vecino o Diego Godin. I due club, inoltre, avrebbero parlato anche del futuro di Nicolò Zaniolo, la cui valutazione però ammonta da 60 milioni di euro.