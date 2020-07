Questo pomeriggio, 14 luglio, la Juventus si è ritrovata nel centro sportivo della Continassa per preparare la gara contro il Sassuolo. Domani 15 luglio, i bianconeri saranno di scena a Reggio Emilia proprio per affrontare i neroverdi. Per questa sfida, Maurizio Sarri ha ancora qualche dubbio. Infatti, il tecnico della Juventus è alle prese con qualche giocatore acciaccato. Uno dei calciatori che non è al meglio è Leonardo Bonucci. Il difensore viterbese, da qualche giorno, è alle prese con un problema al piede. Dunque, solo nelle prossime ore, Sarri deciderà se affidarsi al suo numero 19 oppure se sarà il caso di preservarlo.

Qualora, la Juventus decidesse di tenere a riposo, Bonucci al suo posto toccherebbe a Rugani.

Qualche cambio in casa Juventus

Domani, nel match contro il Sassuolo, la Juventus presenterà qualche cambio. Uno di questi sarà forzato visto che Juan Cuadrado non potrà essere a disposizione poiché squalificato. In difesa al posto del colombiano giocherà Danilo. Il brasiliano ultimamente ha sempre avuto sulla sinistra e invece contro il Sassuolo tornerà ad occupare la corsia di destra. Mentre sulla fascia mancina, domani, tornerà Alex Sandro. In difesa potrebbe esserci anche un'altra novità visto che Bonucci non è al top della forma. Il numero 19 juventino ha un piede gonfio e la sensazione è che per lui non si vorranno correre rischi.

Bonucci vorrebbe stringere i denti ma al momento, l'intenzione di Sarri sarebbe quella di schierare Rugani al fianco di De Ligt. In difesa c'è un po' di emergenza anche perché Demiral è appena rientrato in gruppo e Chiellini si allena con i compagni solo da 5 giorni. Delle condizioni del numero 3 bianconero ne ha parlato anche lo stesso Sarri in conferenza stampa, sottolineando che l'assenza, in questi mesi, l'assenza del Capitano si è fatta sentire: "Chiellini è uno dei grandi rimpianti della stagione.

Dover fare a meno per così tanti mesi di un giocatore così importante è stato pesante". Dunque, la speranza della Juventus è che Chiellini nelle prossime settimane possa dare il suo apporto alla squadra.

La Juventus ritrova Pjanic

Nella gara contro l'Atalanta, Maurizio Sarri ha preferito preservare Miralem Pjanic.

Il numero 5 juventino è stato tenuto a riposo in via precauzionale, ma già a partire da domani sera dovrebbe riprendersi il suo posto fra i titolari. Insieme a lui, nella mediana bianconera, dovrebbero essere confermati Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot. In attacco, invece, non dovrebbero esserci cambi e Sarri si affiderà al tridente composto da Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo. Al momento, il numero 33 juventino sembra in vantaggio su Douglas Costa.

La Juventus raggiungerà Reggio Emilia nella mattinata di domani 15 luglio

Nella mattinata di domani 15 luglio, la Juventus si ritroverà alla Continassa e poi la squadra partirà alla volta di Reggio Emilia. Infatti, i bianconeri preferiscono raggiungere le sedi delle loro trasferte il giorno stesso della partita.