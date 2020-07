Dopo il pareggio di ieri sera contro l'Atalanta, la Juventus questa mattina 12 luglio si è ritrovata alla Continassa per iniziare a preparare la gara di mercoledì 15 luglio contro il Sassuolo. Ovviamente chi ha giocato contro i bergamaschi ha svolto un lavoro di recupero in palestra. Mentre il resto del gruppo ha effettuato una seduta tradizionale. Per Maurizio Sarri questa mattina è arrivata una buona notizia visto che Merih Demiral si è allenato in gruppo

La Juventus non avrà a disposizione Cuadrado

Per la Juventus è già scattata la preparazione in vista della gara contro il Sassuolo. Maurizio Sarri, mercoledì 15 luglio, farà qualche cambio di formazione e soprattutto non avrà a disposizione Juan Cuadrado che sarà squalificato.

Al suo posto ci sarà Danilo, mentre sulla sinistra verrà utilizzato Alex Sandro.

Per la Juventus, però, quest'oggi è arrivata un'ottima notizia visto che Merih Demiral ha ripreso a lavorare con i compagni. Il suo recupero sarà molto importante per Sarri che spera di poterlo utilizzare in questo finale di stagione.

La Juventus, nella giornata di domani 13 luglio, continuerà la preparazione in vista della gara contro il Sassuolo, visto che sarà in programma un allenamento mattutino.

Il tecnico della Juventus: 'Giocare ogni tre giorni crea complicazioni'

La Juventus, già da questa mattina ha ripreso ad allenarsi, visto che in questo periodo si sta giocando ogni tre giorni. Infatti, il calendario così serrato di queste settimane non consente a Maurizio Sarri di far ruotare tutti i suoi giocatori.

Anche perché alcuni di loro non sono al top della forma e questo crea alcune difficoltà, come ha spiegato anche lo stesso Sarri: "È un momento difficile per noi come per tutti". Inoltre, il tecnico della Juventus ha sottolineato che giocare a luglio, e in condizioni non semplici, fa sprecare energie importati ai calciatori.

Sarri ha anche messo in evidenza che vincere sempre non è scontato: "Fare punti in questo momento non è semplice".

La Juventus ha qualche giocatore acciaccato

Nel match contro l'Atalanta, Maurizio Sarri ha voluto preservare Miralem Pjanic. Il numero 5 juventino, come ha sottolineato il tecnico, era alle prese con un fastidio all'adduttore e per questo motivo ha preferito non rischiarlo.

Inoltre, nelle ultime settimane, anche Ramsey e Higuain erano alle prese con problemi fisici, ma Sarri ha rivelato che entrambi ora stanno meglio: "Ramsey e Higuain si allenano con continuità. Chiellini purtroppo viene da 11 mesi con una sola partita". Dunque, la Juventus spera che questi giocatori si ristabiliscano per poter fare maggiori rotazioni, magari già del match contro il Sassuolo.