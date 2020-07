Neanche il tempo di annotare la vittoria in rimonta dell'Inter sul Torino di ieri sera ed è già tempo della 33^ giornata del campionato di Serie A 2019/20. Il calcio post Covid non conosce praticamente soste è la massima serie torna in campo gia questa sera con il derby lombardo fra Atalanta e Brescia.

L'anticipo, l'Atalanta dei miracoli cerca altri tre punti

La prima sfida di giornata vede scendere in campo, stasera alle ore 21:45, la rivelazione Atalanta di mister Gian Piero Gasperini contrapposta al Brescia, che si gioca le residue speranze di salvezza. Nel corso dei 90 minuti si scoprirà se il pareggio beffa subito in extremis dalla Juventus all'Allianz Stadium avrà lasciato strascichi nella testa dei neroazzurri.

Occasione, una delle ultime, che potrebbe essere propizia per rilanciare le speranze di salvezza del Brescia del presidente Cellino. Il match di stasera sarà visibile su Sky Sport Serie A.

Gli intrecci della 33^ giornata

Mercoledì 15 luglio si giocano gran parte delle sfide della 33^ giornata. Alle 19:30 si potranno gustare in tv le partite tra Milan-Parma (Sky), Bologna-Napoli (Dazn) e Sampdoria-Cagliari (Sky). In palio ci sono punti preziosi per la qualificazione alla prossima Europa League e per la salvezza, in particolare per la Sampdoria del carismatico Claudio Ranieri.

Le altre sfide del giorno si disputeranno alle 21:45. La gara tra Roma- Hellas Verona (Sky) dirà se i giallorossi sono riusciti a scacciare la crisi e a prendere un po' di morale per affrontare con maggiore serenità anche la prossima sfida di Europa League contro il Siviglia.

Molto interessante è anche Sassuolo-Juventus (Sky). I bianconeri, un po' appannati, saranno ospiti al Mapei Stadium di una delle squadre più in forma del torneo. Lecce-Fiorentina (Dazn) e Udinese-Lazio (Sky) metteranno in palio punti pesanti per la salvezza e per le ultime speranze della Lazio in chiave scudetto.

Giovedì 16 luglio ci saranno altre due partite tutte da seguire. Torino-Genoa, in programma su Sky alle 19:30, è particolarmente delicata in chiave salvezza. Mentre Spal-Inter (Dazn, ore 21:45), potrebbe, in caso di risultato negativo per la Juventus, rilanciare le flebili speranze di scudetto dell'Inter.

Il programma delle partite e i canali di messa in onda

Martedì 14 luglio: Atalanta-Brescia, ore 21:45 (Sky);

Mercoledì 15 luglio: Milan-Parma, ore 19:30 (Sky), Bologna-Napoli, ore 19:30 (Dazn), Sampdoria-Cagliari, ore 19.30 (Sky), Roma-Hellas Verona, alle 21:45 (Sky), Sassuolo-Juventus, ore 21:45 (Sky), Lecce-Fiorentina, ore 21:45 (Dazn), Udinese-Lazio, alle 21:45 (Sky);

Giovedì 16 luglio: Torino-Genoa, ore 19.30 (Sky), SPAL-Inter, alle 21:45 (Dazn).