Per la Juventus questo è un periodo di alti e bassi, anche perché la squadra di Maurizio Sarri sta giocando ogni tre giorni senza un attimo di sosta. Con il pareggio ottenuto contro l'Atalanta, i bianconeri rimangono in testa alla classifica di Serie A e mantengono le inseguitrici a distanza di sicurezza. Lapo Elkann, tramite Twitter, ha voluto spronare la squadra a dare qualcosa in più: "Possiamo e Dobbiamo fare meglio. Per il resto sempre e comunque forza Juve". Dunque, il rampollo della famiglia Agnelli ha manifestato il suo sostegno incondizionato alla squadra di Sarri in un momento non facile.

Lapo Elkann incita la Juventus

La Juventus, nelle ultime due partite contro Milan e Atalanta, ha raccolto un solo punto. La squadra di Sarri sta accusando un po' la fatica, ma nonostante questo resta in testa alla classifica. Lapo Elkann, tramite Twitter, ha parlato del momento attuale che sta vivendo la Juventus e ha voluto anche mandare un messaggio ai tifosi della Vecchia Signora: "Se ci sono difficoltà si affrontano uniti. Per i veri tifosi c’è un posto a sedere in prima fila quando torneremo al 100%". Il messaggio del rampollo della famiglia Agnelli è di assoluta fiducia e crede nelle potenzialità della squadra. Lapo Elkann ha anche sottolineato che la Juventus ha un grande carattere e combatterà fino alla fine: "Lo sappiamo bene che la notte è sempre più buia prima dell’alba, ma noi siamo gente tosta.

La Juventus si affida a CR7

La Juventus, nelle ultime partite, ha pagato un po' la stanchezza ma ha sempre potuto contare sui gol di Cristiano Ronaldo.

CR7, fino ad ora, ha realizzato 28 gol e nel 2020 i suoi numeri sono i migliori d'Europa. Ronaldo ha segnato più di tutti i bomber europei e la sua straordinaria vena realizzativa è una delle forze della Juventus. Al termine del match contro l'Atalanta, CR7 ha utilizzato il suo profilo ufficiale di Instagram, per incitare la squadra a combattere ancora di più: "Una partita molto difficile, ma un punto molto importante.

Continuiamo a combattere fino alla fine", ha scritto il fenomeno di Madeira.

Un passo in avanti per la Juventus

Lo spogliatoio della Juventus ha accolto con gioia il pareggio ottenuto contro l'Atalanta. Questo punto consente ai bianconeri di mantenere la testa della classifica e un buon margine di vantaggio sulle inseguitrici a sei giornata dal termine del campionato. Anche Federico Bernardeschi, tramite Instagram, ha sottolineato che la Juventus ha messo un tassello importante nella corsa verso lo scudetto: "Un passo avanti", ha scritto il numero 33 juventino sul proprio profilo ufficiale di Instagram.