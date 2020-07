La Juventus è oramai vicinissima alla conquista del nono scudetto consecutivo in Serie A. Il successo contro la Lazio ha riportato gli uomini di Maurizio Sarri a +8 sull'Inter. Attualmente però è l'Atalanta ad occupare il secondo posto, -6 dalla vetta, con i bergamaschi che hanno una partita in più dopo la vittoria del 21 luglio contro il Bologna per 1 a 0. Mancano quindi 4 punti a Sarri per raggiungere il titolo ma nonostante questo la permanenza del tecnico toscano per la prossima stagione non è così certa. A lanciare l'indiscrezione è il giornale inglese Daily Mail, che parla di un possibile esonero di Maurizio Sarri qualora la Juventus raccogliesse risultati deludenti in Champions League.

Per il giornale inglese il profilo individuato dalla dirigenza bianconera per la guida tecnica della squadra sembrerebbe essere quello di Maurizio Pochettino. Il tecnico ex Tottenham avrebbe dato piena disponibilità al trasferimento a Torino, stuzzicato dal progetto sportivo bianconero.

Pochettino avrebbe detto sì alla panchina bianconera

Secondo il Daily Mail, Mauricio Pochettino avrebbe dato piena disponibilità per la panchina bianconera. L'argentino sarebbe stato individuato dalla Juventus come possibile sostituto di Maurizio Sarri in caso di flop in Champions League della squadra bianconera. La dirigenza avrebbe individuato in Pochettino il profilo ideale per la panchina, proprio per la sua capacità di essere un tecnico moderno, bravo dal punto di vista tecnico ma anche nella gestione della rosa.

Inoltre, piace il modo di gestire le pubbliche relazioni con la stampa, caratteristica che sembra non appartenere totalmente a Maurizio Sarri. Molto dipenderà ovviamente dall'andamento della Juventus in Champions League, dove la squadra di Sarri si è sempre dimostrata all'altezza in questa stagione (escludendo la sconfitta nell'andata degli ottavi contro il Lione per 1 a 0).

Paratici ha confermato Sarri per la prossima stagione

Le indiscrezioni lanciate dal Daily Mail non trovano però conferma nell'intervista al direttore sportivo Fabio Paratici nel pre-partita di Juventus-Lazio. Il dirigente bianconero ha voluto confermare anche per la prossima stagione Maurizio Sarri. Parole riprese anche dal tecnico toscano, che ha ribadito di avere un contratto fino a giugno 2022 con la Juventus.

Di certo, gli allenatori dipendono dai risultati ed il banco di prova Champions League potrebbe essere decisivo per Maurizio Sarri. Intanto, l'ex Chelsea proverà a conquistare quanto prima lo scudetto, partendo dal match del 23 giugno contro l'Udinese. In caso di vittoria contro i friulani e di pareggio o sconfitta dell'Inter, la Juventus conquisterebbe matematicamente il titolo a tre giornate dalla fine.