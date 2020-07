L'Inter si appresta ad affrontare la Fiorentina nella 35^ giornata di campionato. Tale match potrebbe consolidare gli uomini di Conte al secondo posto. Allo stesso tempo in caso di pareggio o sconfitta e di vittoria della Juventus ad Udine, arriverebbe la matematica certezza del titolo per la squadra allenata da Maurizio Sarri. Intanto però arrivano ulteriore indiscrezioni in merito alla situazione nello spogliatoio dell'Inter. Lo sfogo di Conte nel post Roma-Inter (il tecnico pugliese aveva accusato la società di non aver avuto peso decisionale nel calendario stilato dalla Lega Serie A) non sarebbe stato apprezzato dalla società di Suning.

Dapprima è stato il giornalista Ravezzani che ha parlato di un possibile licenziamento per giusta causa di Antonio Conte, nella giornata di ieri 21 luglio è toccato a Luca Momblano gettare altra benzina sul fuoco. Il giornalista, ospite nel canale televisivo del sito Calciomercato.it, ha dichiarato: "Conte è in rotta con parte consistente dell'ambiente, anche con Marotta".

Conte sarebbe in rotta con dirigenza e proprietà dell'Inter

Il giornalista sportivo Luca Momblano, ospite a Calciomercato.it, ha parlato di una situazione complicata all'Inter. Ha infatti sottolineato come Conte sia in rotta con gran parte della dirigenza dell'Inter, dal nucleo storico (Ausilio e Zanett) ai nuovi dirigenti (Marotta).

Come raccontato da Momblano, il presidente dell'Inter Steve Zhang è da quatto mesi in Cina ma si tiene a stretto contatto con la dirigenza nerazzurra, in particolar modo con Ausilio. Il direttore sportivo dell'Inter, a detta di Momblano, è l'unico che parla fluentemente l'inglese e per questo è il principale interlocutore di Steve Zhang.

Lo stesso giornalista sportivo ha poi aggiunto che la situazione fra l'Inter e Conte potrebbe delinearsi appena fine campionato, anche prima del cammino europeo in Europa League che i nerazzurri dovranno affrontare ad agosto.

Zhang potrebbe prendersi la responsabilità di un nuovo allenatore al posto di Conte

Il giornalista sportivo Luca Momblano si è poi soffermato anche sul possibile successore di Antonio Conte, qualora l'Inter decidesse di cambiare guida tecnica. Secondo il giornalista infatti non è escluso che anche Marotta possa lasciare i nerazzurri, in tal caso potrebbe essere improbabile l'arrivo a Milano di Massimiliano Allegri. Come è noto infatti i livornese è molto legato all'attuale amministratore delegato dell'Inter. Momblano ha poi aggiunto che potrebbe essere proprio il presidente Zhang a prendersi la responsabilità di un nuovo allenatore. Fra le possibilità non è esclusa una guida tecnica straniera.