L'Inter sta cominciando a programmare la prossima stagione e lo sta facendo con il suo attuale allenatore, Antonio Conte, nonostante i rumors che parlano di un suo possibile addio ad agosto. La dimostrazione è data dal primo colpo importante messo a segno, con l'acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid per 40 milioni di euro più cinque milioni di bonus. Il club nerazzurro, però, starebbe lavorando anche per rinforzare il reparto arretrato, che ha mostrato qualche carenza in quest'annata, soprattutto nelle ultime settimane. Per questo motivo Ausilio e Marotta avrebbero messo nel mirino il centrale del Torino, Armando Izzo.

L'Inter punta Izzo

Potrebbe essere Armando Izzo il rinforzo da regalare al tecnico dell'Inter, Antonio Conte, per completare il reparto arretrato. L'allenatore nerazzurro vuole delle pedine che possano adattarsi alla perfezione con il suo schieramento tattico, che prevederà ancora la difesa a tre. Non hanno convinto Milan Skriniar e Diego Godin, con quest'ultimo che molto probabilmente sarà ceduto.

Il difensore del Torino, invece, si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare dell'Inter. Izzo, infatti, in granata gioca in una difesa a tre e lo stesso faceva nella sua avventura precedente, al Genoa. Il centrale classe 1992 in questa stagione ha messo a segno una rete in ventisette partite disputate in campionato.

Potrebbe non essere l'unico colpo in difesa visto che l'Inter starebbe ancora seguendo Marash Kumbulla, nonostante in pole position ci sia la Lazio. I due club, comunque, potrebbero parlarne già in occasione della sfida di campionato che si giocherà domani sera, allo stadio Meazza, alle ore 21:45. Sfida importante soprattutto per i nerazzurri, che potrebbero balzare al secondo posto in classifica in caso di successo.

La possibile richiesta del Torino

Inter e Torino starebbero parlando già da qualche settimana di Armando Izzo. La trattativa va avanti e potrebbe arrivare la fumata bianca anche prima del termine di questa stagione. I nerazzurri, infatti, si stanno muovendo con largo anticipo per anticipare la concorrenza e regalare al proprio allenatore, Antonio Conte, una rosa completa sin dai primi di settembre.

La valutazione del centrale campano si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, ma è molto probabile che le due società possano intavolare uno scambio che permetta a entrambe di realizzare una plusvalenza e coprire le rispettive carenze. Al Toro, infatti, piace Roberto Gagliardini, che andrebbe a sostituire l'infortunato Baselli, che tornerà in campo non prima di gennaio: il giocatore interista avrebbe valutazione molto simile, sui 20 milioni di euro.