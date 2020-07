La Juventus, al termine della stagione 2019/2020, cercherà di rinforzare la sua rosa. La dirigenza bianconera sarebbe già al lavoro per cercare i profili ideali da regalare a Maurizio Sarri. Uno dei reparti che potrebbe essere maggiormente rinforzato è l'attacco, anche perché Gonzalo Higuain potrebbe lasciare Torino. Per questo motivo, la Juventus sarebbe già al lavoro per cercare il sostituto del Pipita. I nomi al vaglio della dirigenza bianconera sarebbero due: Raul Jimenez e Arkadiusz Milik.

La Juventus sarebbe anche su Jimenez

La Juventus avrebbe messo nel mirino l'attaccante del Wolverhampton Raul Jimenez.

I bianconeri, secondo As avrebbero avviato i contatti con il club inglese proprio per il messicano. Il Wolverhampton per cedere il suo bomber vorrebbe circa 100 milioni. Ovviamente la Juventus non sarebbe disposta a spendere questa cifra e sarebbe intenzionata a offrire la metà. Le due società però potrebbero venirsi incontro a circa 80 milioni. Inoltre, la Juventus, in questa trattativa potrebbe avere un alleato prezioso ovvero Jorge Mendes che è l'agente dell'attaccante messicano. Su Jimenez, però, ci sarebbe anche il Manchester United che sarebbe pronto a farsi avanti per avere l'attaccante classe 91. Dunque, questa pista dovrà essere monitorata per capire se Jimenez resterà in Premier League oppure se il suo futuro sarà in Italia con la maglia della Juventus.

Il punto sul futuro di Milik

Da diversi mesi, il nome di Arkadiusz Milik è accostato alla Juventus. Il polacco avrebbe già raggiunto una base di intesa con i bianconeri e vorrebbe approdare a Torino. La trattativa, però, tra la Juventus e il Napoli non sarebbe ancora iniziata e soprattutto i due club potrebbero far fatica a trovare un accordo.

Il club partenopeo per cedere Milik vorrebbe circa 40 milioni. La Juventus, però, non sarebbe disposta a spendere questa cifra, visto che l'attaccante andrà in scadenza con il Napoli nel 2021. Le due società potrebbero anche decidere di mettere in piedi uno scambio. Il Napoli vorrebbe chiedere alla Juventus Federico Bernardeschi.

Ma il nodo da sciogliere sarebbe legato soprattutto alla questione dei diritti di immagine del giocatore classe 94. Dunque, lo scambio fra Milik e Bernardeschi sembra essere in salita. Per questo motivo, si potrebbero valutare altri nomi come per esempio quello di Luca Pellegrini. Il ragazzo classe 99 al termine della stagione rientrerà alla Juventus dal prestito al Cagliari. La permanenza a Torino di Pellegrini è tutt'altro che scontata e chissà che non possa essere lui il nome giusto per sbloccare la trattativa tra la Juventus e il Napoli per Milik.