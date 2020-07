La Juventus ha appena vinto il nono scudetto consecutivo e si sta preparando per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione (l'andata finì uno a zero per la squadra francese). Intanto, il club bianconero sta lavorando sul mercato in vista della prossima stagione. Uno dei reparti che sarà sicuramente rinforzato dal direttore sportivo Fabio Paratici è il centrocampo. Il reparto mediano ha avuto numerose difficoltà in questa stagione e subirà anche la cessione di Miralem Pjanic, che ha deciso di proseguire la sua carriera al Barcellona. Uno dei principali obiettivi della Juventus per rinforzare il centrocampo è Nicolò Zaniolo, talento della Roma e della Nazionale italiana.

Stando a quanto riporta il quotidiano torinese Tuttosport, la Juventus starebbe continuando a monitorare con grande attenzione il giocatore giallorosso, che piacerebbe moltissimo sia al tecnico bianconero Maurizio Sarri che ai vertici della Juventus.

Mercato Juventus, possibile colpo Zaniolo per il centrocampo

La Roma potrebbe essere costretta a cedere il giovane centrocampista nella prossima sessione di Calciomercato. In un momento così delicato la cessione di Zaniolo potrebbe essere un buon affare per il club giallorosso. Il talento della Roma viene infatti valutato tra i 60 e i 70 milioni di euro dalla dirigenza giallorossa. L'ex Inter potrebbe essere il giocatore giusto per rinforzare il centrocampo della Juventus; il club bianconero è in pressing con la Roma e potrebbe decidere di mettere sul piatto alcune contropartite tecniche gradite alla società giallorossa.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, Gosens nome caldo per la fascia

Per quanto riguarda invece gli esterni uno degli obiettivi principali della Juventus è Robin Gosens, sicuramente il migliore nel suo ruolo in questa stagione. Sotto la gestione di Gian Piero Gasperini, l'esterno tedesco è letteralmente esploso, mostrando tutto il suo potenziale.

Pare però difficile che l'Atalanta decida di cedere Gosens alla Juventus. Stando a quanto riporta il quotidiano britannico Evening Standard, infatti, il Tottenham di José Mourinho avrebbe messo nel mirino Timothy Castagne. Nel caso in cui quest'ultimo dovesse decidere di trasferirsi oltremanica, il club bergamasco blinderebbe Gosens.

Un altro nome caldo per il reparto esterni della Juventus è quello di Emerson Palmieri, terzino italo-brasiliano del Chelsea che piace molto a Maurizio Sarri.