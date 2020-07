Tra Inter e Barcellona ci sono state diverse schermaglie di mercato in queste ultime settimane. Ormai è noto l'interesse del club spagnolo nei confronti di Lautaro Martinez, esploso definitivamente in questa stagione sotto la guida di Antonio Conte. I nerazzurri, però, non solo starebbero provando a blindare l'attaccante argentino, ma hanno rilanciato. In questi ultimi giorni, infatti, si sta parlando del presunto interesse di Suning nei confronti di Leo Messi, fuoriclasse e simbolo del Barça, con il contratto in scadenza a giugno 2021. Cosa che non sembra spaventare gli spagnoli, che sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo per il Toro.

Il Barcellona starebbe insistendo per Lautaro

Nelle ultime settimane si erano affievoliti i rumors sul possibile interesse del Barcellona su Lautaro Martinez. I contatti con l'Inter, in realtà, sarebbero andati avanti pur non trovando mai un'intesa. L'attaccante argentino, dal suo canto, sembra essere riuscito a mettersi alle spalle la pressione che ne aveva condizionato le sue prestazioni appena prima e subito dopo il lockdown. Il ''Toro'' è stato più volte decisivo, dimostrando di non sentire la pressione neanche in Champions League, dove ha messo a segno ben cinque reti in sei presenze, tra cui una proprio nella sfida contro il Barça al Camp Nou. Anche in campionato, anche grazie al modo di giocare di Antonio Conte, il classe 1997 è stato spesso decisivo dal punto di vista finalizzativo, mettendo a segno 14 reti e collezionando cinque assist in trentaquattro partite, l'ultimo realizzato nel big match contro il Napoli da quasi trenta metri di distanza.

L'Inter non ha mai definito Lautaro Martinez incedibile, ma ha sempre sottolineato come fosse disposta a trattare solo per offerte a partire dai 90 milioni di euro cash più almeno una contropartita tecnica. Anche per questo motivo nei mesi scorsi si parlava di una proposta rifiutata dai nerazzurri che prevedeva sul piatto 60 milioni di euro più i cartellini di Vidal e Nelson Semedo.

Possibile nuova offerta

Il Barcellona che starebbe preparando una nuova offerta da presentare all'Inter per Lautaro Martinez. Secondo il sito sportivo spagnolo Sport, i blaugrana sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra intorno agli 80 milioni di euro più il cartellino di Samuel Umtiti. Il centrale francese potrebbe interessare visto che i nerazzurri sono alla ricerca di un difensore con quelle caratteristiche che possa alternarsi nel ruolo di centro sinistra con Bastoni.

Inoltre, non è da escludere la partenza di un big nel reparto arretrato, con Diego Godin e Milan Skriniar che non avrebbero convinto a pieno il tecnico nerazzurro, Antonio Conte.