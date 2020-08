Giornate di meritato riposo in casa Crotone dopo i festeggiamenti per la seconda promozione in Serie A. La programmazione è stata avviata da parte della società, con la squadra che si ritroverà in città dopo il Ferragosto per dare il via - a partire dal 17 agosto - al ritiro estivo che si svolgerà ancora una volta nella Sila crotonese. Per i rossoblu saranno dieci giorni di preparazione al fresco dei monti, prima di fare ritorno in città e avviare la marcia di avvicinamento al prossimo campionato di massima serie.

Crotone, rinnovo vicino per Benali

Tra i protagonisti in positivo di questa stagione, autore di svariati assist e di sette reti, il centrocampista Ahmad Benali, numero 10 del Crotone, è in scadenza di contratto ma potrebbe rilanciare la sua avventura in Calabria.

Dopo tre stagioni il calciatore classe '92, accostato di recente al Parma, starebbe trattando con la società rossoblu al fine di prolungare il proprio legame e ritagliarsi un ruolo importante nell'undici iniziale della prossima stagione. Massima fiducia nel calciatore da parte del tecnico Giovanni Stroppa, altrettanta dai tifosi che sperano in una sua permanenza per dare vita a un grande campionato.

Rivière nome caldo per l'attacco

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi la conferma è arrivata direttamente nelle ultime ore dal presidente del Crotone Gianni Vrenna.

Tra i profili che piacciono alla squadra rossoblu c'è anche Emmanuel Rivière, attaccante trentenne del Cosenza, formazione con la quale ha vissuto un'annata difficile, ma conclusa con la salvezza miracolosa arrivata all'ultima giornata.

Il calciatore francese, arrivato meno di un anno fa come svincolato, ora si starebbe guardando attorno per rilanciare la sua carriera. Proprio il Crotone potrebbe essere una destinazione gradita alla luce del salto di categoria effettuato dagli squali.

Ci sarebbe interesse per Tutino

Altra pista che trova riscontri è quella che vede il Crotone trattare con l'Hellas Verona l'arrivo in prestito dell'attaccante Gennaro Tutino, di rientro dopo la parentesi poco fortunata con l'Empoli.

Il calciatore, già cercato nei mesi scorsi dai calabresi, potrebbe arrivare in Calabria ad incrementare il tasso tecnico del reparto avanzato, che potrà contare già sulla conferma di Nwankwo Simy e Junior Messias.

Da valutare sarebbe, invece, il riscatto dal Benevento di Samuel Armenteros.