La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. Prima però sarà necessario cedere degli esuberi, in particolar modo gli over 30 che pesano in maniera evidente sul bilancio della società bianconera. Da Khedira a Matuidi, fino ad arrivare Higuain, Ramsey e Douglas Costa. Sono tanti i giocatori a "rischio" cessione per il prossimo Calciomercato.

Proprio sulla mediana l'esigenza principale della dirigenza è quella di investire su un regista e una mezzala, soprattutto nel caso in cui si concretizzassero tutte le cessioni summenzionate.

Nel ruolo di mediano davanti alla difesa piacciono Jorginho e Locatelli, mentre in quella da interno di centrocampo avanza sempre di più l'ipotesi Houssem Aouar del Lione.

Questa sera - venerdì 7 agosto - ci sarà l'ottavo di finale di ritorno di Champions League fra Juventus e Lione e potrebbe essere occasione per le due dirigenze di discutere del centrocampista classe 1998. La società bianconera però dovrà tener conto della concorrenza per il mediano francese.

Juventus, possibile sfida al Real Madrid per Aouar

Secondo il giornale sportivo spagnolo Don Balon la Juventus sembrerebbe in vantaggio per l'acquisto di Houssem Aouar del Lione. Il principale 'competitor' della società bianconera è rappresentato dal Real Madrid, con il tecnico francese Zinedine Zidane che sarebbe uno dei principali estimatori del centrocampista classe 1998. Potrebbe quindi definirsi una sfida di mercato fra le due società, anche perché il giocatore ha fatto capire al Lione la volontà di giocare in un campionato più competitivo rispetto a quello francese e in una società più prestigiosa.

Secondo le ultime indiscrezioni, la società del presidente Aulas valuta Aouar circa 70 milioni di euro, una somma importante che potrebbe essere attutita dall'inserimento di contropartite tecniche. Fra queste potrebbe rientrare Blaise Matuidi, il nazionale francese piace moltissimo ad Aulas che lo considera un giocatore utile.

Il resto del mercato della Juventus

Houssem Aouar non è l'unico giocatore seguito dalla Juventus per il ruolo di mezzala. Piace molto anche il centrocampista offensivo dell'Udinese Rodrigo De Paul, l'argentino è cresciuto moltissimo nell'ultima stagione con la maglia della squadra friulana. Si tratta di un giocatore che può essere schierato sia come mezzala di qualità che come trequartista centrale in caso di 4-3-1-2 o come esterno offensivo in caso di 4-3-3.

Per lui si parla di una valutazione da circa 30-40 milioni di euro, un prezzo evidentemente più vantaggioso rispetto a quello del centrocampista Aouar.