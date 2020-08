Prende il via il ritiro estivo del Crotone con la squadra che è pronta a trasferirsi nella località di Trepidò nella Sila crotonese. Primo allenamento svolto dalla squadra nella giornata di venerdì 22 agosto sul terreno di gioco del Centro Sportivo "Antico Borgo". Sono anche ore di mercato in casa Crotone con la dirigenza che ha ufficializzato il rinnovo di contratto del centrocampista Ahmad Benali. Sempre a centrocampo potrebbero giungere rinforzi, l'ultimo nome emerso sarebbe quello del centrocampista Marco D'Alessandro, nell'ultima stagione in forza alla Spal.

Crotone, D'Alessandro profilo gradito

Reduce da un grave infortunio che ne ha condizionato la stagione il centrocampista D'Alessandro, classe 1991, avrebbe attirato l'interesse del Crotone. Autore di diciotto presenze e due reti nell'ultima stagione con la Spal, il calciatore romano dovrà ora scegliere se rimanere nella città di Ferrara e puntare all'immediato ritorno in Serie A oppure cambiare maglia e cercare una società che possa garantirgli la permanenza nella massima categoria. Un profilo ancora relativamente giovane, un calciatore con grande esperienza in massima serie con la maglia dell'Atalanta. Abile a giocare sia da interno che da esterno del centrocampo, D'Alessandro potrebbe rappresentare quel profilo capace di permettere cambi di gioco a gara in corso al tecnico rossoblu Giovanni Stroppa.

Benali per tre anni in Calabria

Dopo alcune settimane di incertezza è arrivata la parola fine sulla trattativa tra Benali e il Crotone. Il centrocampista, autore di sette reti con i calabresi in questa stagione, è giunto al terzo anno in maglia rossoblu. Nei giorni scorsi a farsi avanti con insistenza era stato il Parma, ma il cambio di direttore sportivo e il passaggio di Daniele Faggiano al Genoa hanno portato il Crotone a tornare in pista con il direttore generale Raffaele Vrenna che ha cercato in tutti i modi di trattenere il talento libico a Crotone.

Per Benali altri tre anni di contratto con i rossoblu con un legame che scadrà il 30 giugno 2023. Un rinforzo importante per la squadra, una riconferma di un elemento cruciale nell'economia di gioco del Crotone.

Mercato in fermento in casa Crotone

Tra le altre operazioni che potrebbero interessare il Crotone nelle prossime giornate ci potrebbe essere quella legata al passaggio in maglia crotonese del centrocampista Milos Vulic, calciatore che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Stella Rossa.

Sempre in entrata il Crotone starebbe valutando le piste Luca Paganini in scadenza di contratto con il Frosinone. Sempre dai ciociari potrebbe fare ritorno l'attaccante Camillo Ciano che con i gialloblu può però vantare ancora quattro anni di contratto. In attacco l'altro nome sarebbe quello di Alfredo Donnarumma, punta in uscita dal Brescia dopo la retrocessione in Serie B.