Settimana importante in casa Crotone che vedrà il ritorno in città della squadra oltre che dello staff tecnico. La compagine calabrese si prepara all'inizio del ritiro estivo che si svolgerà presso lo Stadio Ampollino di Villaggio Baffa nella Sila crotonese. La programmazione della nuova stagione, che vedrà il Crotone giocare in Serie A, non sembra distogliere l'attenzione della società sul fronte mercato. Nei prossimi giorni qualche rinforzo potrebbe giungere in Calabria e mettersi a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa. Secondo le ultime indiscrezioni i rossoblu starebbero continuando a seguire la pista Sebastiano Luberto del Napoli per rinforzare il reparto difensivo.

Crotone, interesse per Luperto

Il profilo del giovane del Napoli è stato uno dei primi a emergere in chiusura di stagione. Per Sebastiano Luperto il futuro potrebbe tingersi di rossoblu dopo alcune stagioni con la maglia partenopea. Il calciatore, frutto del settore Primavera del Napoli, avrebbe ricevuto diversi interessamenti in queste settimane. Oltre al Crotone su di lui si sarebbe soffermata l'attenzione di Parma e Benevento. Un profilo ancora giovane quello di Sebastiano Luperto che può contare già su una discreta esperienza in Serie A. Nell'ultimo campionato con il Napoli è riuscito a racimolare nove presenze, ritagliandosi spazio nella squadra allenata da Gennaro Gattuso.

Luperto, si guarda alla cessione

Per trasferirsi in una nuova società il calciatore vorrebbe optare per una cessione a titolo definitivo del suo cartellino mentre il Napoli, consapevole delle qualità del ragazzo, lavorerebbe ad un prestito in un'altra squadra fino al termine della stagione. Già in passato il difensore ha vissuto altre esperienze con le maglie di Empoli e Pro Vercelli prima di fare ritorno a Napoli ed essere aggregato nella rosa della prima squadra.

In passato il Crotone lo aveva cercato con insistenza senza però trovare un accordo con la società campana. Il ritorno in massima serie degli squali potrebbe far propendere il ragazzo al trasferimento in Calabria per affrontare da protagonista la prossima Serie A.

Crotone, si cercano rinforzi a centrocampo

Per garantire scelte di categoria in mezzo al campo il Crotone starebbe valutando l'acquisto del centrocampista Yevgen Shakhov di proprietà del Lecce. Il calciatore giallorosso dopo una stagione importante ma sfortunata, conclusa con la retrocessione in cadetteria, si starebbe guardando attorno alla ricerca di una squadra che possa permettergli di mantenere la categoria. Dopo un solo torneo potrebbero così separarsi le strade tra il calciatore ucraino e il Lecce. A essersi interessato a lui ci sarebbero i calabresi che devono colmare in rosa la partenza dopo cinque stagioni di Andrea Barberis passato al Monza.