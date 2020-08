Giornate ricche di spunti di mercato per il Crotone in attesa delle prime ufficializzazioni. Prosegue la ricerca di rinforzi per la squadra rossoblu con tutti i reparti interessati dai rumors, tra possibili cessioni ed eventuali arrivi. In entrata i calabresi sarebbero pronti a regalarsi uno dei migliori interpreti della stagione cadetta e per farlo starebbero guardando in casa del Cittadella. La formazione di Roberto Venturato, eliminata ai Play-Off, potrebbe essere costretta a rinunciare nella prossima stagione al centrocampista Christian D'Urso. Proprio il Crotone avrebbe messo gli occhi sull'ex calciatore della Roma per ampliare le scelte nel reparto a disposizione di Giovanni Stroppa.

Crotone, occhi su un predestinato

Il nome di Christian D'Urso dice molto nell'ambiente Roma. Il centrocampista è stato capitano della formazione Primavera giallorossa con la quale è riuscito ad aggiudicarsi uno Scudetto da protagonista. Nell'ultimo campionato è stato uno degli artefici dell'ottima stagione del Cittadella con la squadra veneta che fino a poche giornate dal termine del campionato è riuscita a contendere proprio al Crotone la seconda posizione valida per la promozione diretta in Serie A. Qualche passo falso e poca fortuna hanno portato il Cittadella a partecipare agli spareggi promozione ed essere eliminato. Le qualità di Christian D'Urso non sarebbero passate inosservate con la società crotonese pronta ad effettuare un'offerta per assicurarsi le sue prestazioni in vista del prossimo campionato di Serie A.

Centrocampisti moderni per il Crotone

Il profilo di Christian D'Urso rappresenta il prototipo del calciatore moderno, abile a svolgere sia la fase di interdizione che quella di impostazione del gioco. Con il Cittadella in due stagioni è riuscito a collezionare oltre sessanta presenze nonostante i suoi 23 anni.

Il passo in avanti in carriera potrebbe arrivare ora con il trasferimento al Crotone in una squadra pronta a disputare un campionato di Serie A con la voglia di ottenere la salvezza. Ad interessare il Crotone ci sarebbe inoltre un altro centrocampista, questa volta di proprietà dell'Inter. Il profilo è quello di Lucien Agoumè, elemento che interesserebbe e non poco anche il Genoa.

Sondaggi per un figlio d'arte

Sempre in mezzo al campo il Crotone avrebbe avviato i primi contatti con la Spal per avvicinarsi all'acquisto del centrocampista Mattia Valiti, titolare della Spal retrocessa in Serie B. La squadra di Ferrara, che programma la rapida risalita in massima serie, sarebbe anche disposta a cedere l'ex Hellas Verona. L'interessamento degli squali sul giovane sarebbe stato inoltre confermato dalla stessa dirigenza della Spal anche se a contendersi il centrocampista ci sarebbero anche Torino, Cagliari e Benevento alla ricerca di rinforzi nel reparto centrale.