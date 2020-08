Continuano a susseguirsi a ritmo scandito le indiscrezioni legate al mercato estivo del Crotone. La formazione calabrese, che ha da poco salutato il centrocampista Andrea Barberis dopo cinque stagioni, si starebbe guardando attorno per cercare di portare a segno un acquisto che possa andare a fornire un valido sostituto al tecnico rossoblu Giovanni Stroppa. Diversi i profili accostati nelle ultime giornate alla compagine calabrese, l'ultimo nome che avrebbe trovato riscontro positivo è quello del ventiseienne Mattia Valoti, calciatore in uscita dalla Spal, retrocessa in cadetteria al termine dell'ultimo campionato di massima serie.

Crotone, interesse per Valoti

A confermare l'interesse dei calabresi per il centrocampista Mattia Valoti è stato di recente lo stesso direttore generale del club ferrarese Giorgio Zamuner che, facendo il punto in casa Spal, ha parlato dei calciatori che potrebbero salutare la città di Ferrara per una nuova esperienza. Tra questi ci sarebbe appunto anche il centrocampista Mattia Valoti, sul quale oltre al Crotone ci sarebbe anche l'interesse di Torino, Cagliari e Benevento.

Si tratta di un calciatore nel pieno della maturità, un centrocampista che dopo le stagioni con la maglia dell'Hellas Verona è riuscito a ritagliarsi in Serie A un posto da titolare anche nella squadra di Leonardo Semplici.

Valoti, una carriera ad alti livelli

Figlio d'arte dell'ex calciatore Aladino Valoti, dopo essere cresciuto nel settore Primavera del Milan, la carriera da professionista del giocatore classe '93 ha preso il via con il ritorno ad Albinoleffe, squadra dove aveva giocato da ragazzo. Dopo alcune stagioni in Serie C, il centrocampista ha vestito le maglie di Hellas Verona, Livorno e Pescara, prima di arrivare alla Spal, squadra con la quale ha disputato due stagioni in Serie A.

Con la sopraggiunta retrocessione del club ferrarese in Serie B, la società estense starebbe valutando la sua cessione per alleggerire il monte ingaggi e poter puntare su calciatori motivati, che possano fare al caso della squadra che tenterà la rapida risalita in Serie A.

Crotone, intreccio con la Spal

A legare a doppio filo Crotone e Spal in queste giornate non è solo l'interessamento degli squali al centrocampista Mattia Valoti, ma anche il sondaggio effettuato dalla Spal nei confronti dei rossoblu per l'acquisto del portiere Alex Cordaz. Il giocatore alla sua sesta stagione in Calabria, sarebbe però ritenuto incedibile dalla società nonostanti i suoi 37 anni.

Il giocatore non è considerato solo un estremo difensore di affidabilità, ma è anche il capitano della squadra, oltre che un simbolo dello spirito battagliero e mai domo che ha permesso al club calabrese di ritornare in Serie A dopo due stagioni.