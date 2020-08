Sono giornate di mercato quelle vissute dal calcio italiano con il Crotone pronto a chiudere qualche trattativa prima di dare il via al ritiro estivo tra i monti della Sila crotonese. La squadra calabrese, fresca di promozione in Serie A, dovrà allestire una squadra competitiva per mantenere a fine stagione la massima categoria. Il progetto della società sembrerebbe ripartire attraverso la conferma di alcuni dei protagonisti della promozione, tra questi spiccherebbero i nominativi del difensore Luca Marrone e del centrocampista libico Ahmad Benali. Sullo sfondo ad emergere sarebbero secondo le ultime indiscrezioni di mercato anche operazioni secondarie con alcune cessioni e qualche possibile arrivo.

Crotone, si cerca l'accordo per Marrone

Per garantire continuità nel reparto difensivo alla squadra di Giovanni Stroppa, il Crotone starebbe provando ad intavolare una trattativa con l'Hellas Verona per confermare in rosa il difensore Luca Marrone. Il centrale difensivo, di proprietà degli Scaligeri, potrebbe rimanere in Calabria ma da stabilire sarebbero le modalità. I rossoblu starebbero spingendo per ottenere un nuovo prestito fino al termine del campionato mentre l'Hellas Verona vorrebbe cedere il ragazzo a titolo definitivo. L'accordo non sembrerebbe difficile e tutto farebbe pensare ad una possibile fumata bianca tra le parti in arrivo nelle prossime giornate.

Benali, si lavora al rinnovo di contratto

Un altro protagonista della stagione del Crotone è sicuramente il centrocampista Ahmad Benali. Il calciatore libico, alla sua terza stagione in Calabria, è in scadenza di contratto e quindi sarebbe libero di accettare offerte da altre società. Nelle scorse settimane a farsi avanti era stato il Parma ma il cambio di direttore sportivo avrebbe fatto arenare la trattativa.

Il Crotone in questo modo sarebbe rientrato in scena proponendo al ragazzo un rinnovo di contratto sulla base di un nuovo accordo biennale che potrebbe anche prolungarsi per tre stagioni. Le parti non sarebbero distanti con la società rossoblu che starebbe spingendo anche sulla volontà del calciatore di proseguire la sua esperienza a Crotone.

Crotone, conferma per Cordaz

Ad aggiungersi alla lista delle riconferme potrebbe essere anche il portiere rossoblu Alex Cordaz. Il capitano crotonese che era stato accostato nei giorni scorsi alla Spal dovrebbe rimanere ancora in Calabria andando a svolgere il ruolo di portiere titolare nella squadra della prossima stagione. Per confermare la fiducia verso il suo capitano la società rossoblu potrebbe anche proporre un rinnovo di contratto al calciatore che sembra destinato a concludere la sua carriera nella città calabrese.