Voci di mercato che si susseguono a cadenza continua in casa Crotone, con elementi giovani e calciatori più esperti accostati alla compagine calabrese. A poche settimane dall'inizio del nuovo campionato di Serie A, i calabresi sono pronti a dare il via alla preparazione estiva nella Sila crotonese. Quella che si presenterà nella sede montana di Villaggio Baffa sarà però una squadra incompleta e che necessiterà di alcuni innesti di esperienza per affrontare al meglio la nuova stagione. Per sopperire a questa esigenza la dirigenza calabrese potrebbe guardare in casa dell'Inter con le attenzioni dello staff crotonese che si sarebbero soffermate sull'esperto centrocampista Kwadwo Asamoah.

Crotone, un rinforzo in mezzo al campo

L'addio dopo cinque stagioni di Andrea Barberis passato al Monza porterà la società del Crotone a reperire rinforzi di categoria sul mercato. In attesa di conoscere il futuro di Ahmad Benali, che potrebbe rinnovare il suo contratto con i calabresi, la dirigenza avrebbe inserito nella lista dei calciatori interessanti anche Kwadwo Asamoah, centrocampista in uscita dall'Inter per fine contratto. Autore di grandi stagioni con la maglia dell'Udinese e della Juventus il calciatore ghaese, classe 1988, potrebbe svincolarsi andando ad accettare l'offerta di nuove società. Tra queste ci potrebbe essere il Crotone che cercherebbe calciatori abili a svolgere sia il ruolo di centrale che abili ad operare sulle corsie esterne.

I calabresi con l'innesto di Kwadwo Asamoah potrebbero regalarsi un rinforzo di valore indiscutibile in Serie A.

Crotone, un mix di gioventù ed esperienza

L'eventuale arrivo di Kwadwo Asamoah andrebbe a seguire la strada tracciata nelle scorse settimane dal Crotone. La dirigenza, infatti, ha rimarcato all'indomani della promozione in Serie A come la nuova squadra andrà ad essere caratterizzata da un mix di giovani promesse in cerca di spazio e 3-4 calciatori esperti e di categoria in cerca di nuove motivazioni e che possano fare al caso del Crotone.

Dopo un torneo da punto fermo nell'Inter il centrocampista ha vissuto diversi problemi fisici andando ad ottenere in questo campionato solamente otto presenze nella squadra di Antonio Conte con la squadra giunta ora in finale di Europa League contro il Siviglia. In caso di successo per Kwadwo Asamoah arriverebbe il primo titolo internazionale con la maglia dell'Inter.

Lapadula nome per l'attacco

Stagione conclusa con l'amara retrocessione con la maglia del Lecce ma l'attaccante Gianluca Lapadula, di ritorno per fine prestito al Genoa, potrebbe conservare la categoria. Sul calciatore si sarebbe soffermata l'attenzione del Crotone, squadra che lo ha seguito e richiesto al termine della stagione con la maglia del Pescara. Su di lui ci sarebbe però l'interessamento di numerose società come Benevento, Cagliari, Crotone, Parma, Torino, Verona e Udinese. Ad avvalorare le voci di un suo prossimo trasferimento la mancata convocazione per il ritiro del Genoa. Nonostante la retrocessione Gianluca Lapadula si è dimostrato pedina importante con il Lecce andando a siglare undici reti in venticinque presenze.