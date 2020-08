Continuano ad aumentare di giorno in giorno i nomi accostati al Crotone in vista del prossimo torneo di Serie A. La compagine calabrese, che si appresta a disputare la sua terza stagione nel massimo campionato, starebbe cercando di concludere delle operazioni in entrata per mettere a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa un organico già rinnovato nei primi giorni di ritiro estivo. Per quanto riguarda l'attacco, gli "squali" avrebbero messo nuovamente gli occhi su un calciatore già trattato in passato, ovvero il centravanti bulgaro Kiril Vasilev Despodov che, terminato il prestito allo Sturm Graz, tornerà al Cagliari.

Crotone, Despodov il nome per l'attacco

Le conferme di Nwankwo Simy e Junior Messias consentiranno al Crotone di puntare nella prossima stagione su una coppia d'attacco già ben rodata e di qualità. La partenza di Maxi Lopez - destinazione Sambenedettese - porterà la società calabrese a riversarsi sul mercato per completare il reparto offensivo. In queste ultime ore sarebbe tornato di moda il profilo del bulgaro Kiril Vasilev Despodov, calciatore già trattato dai calabresi in passato. La Serie B aveva fatto propendere la punta per un trasferimento all'estero, con il Cagliari che lo aveva girato in prestito allo Sturm Graz dove ha poi collezionato 16 presenze e nove reti tra campionato e coppa nazionale.

L'imminente ritorno in Sardegna e la promozione nella massima serie degli "squali" potrebbero convincere il giovane attaccante ad accettare la corte dei calabresi.

Un giovane attaccante polacco nel mirino del Crotone

Sempre per quanto concerne il reparto avanzato, il Crotone starebbe pensando di imbastire una trattativa con il Pogon per il giovane calciatore polacco Szczecin Adrian Benedyczak, classe 2000, che fa parte della nazionale polacca under 21.

Nonostante la giovane età, il ragazzo è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare nel Pogon, andando a realizzare quest'anno 9 reti in 26 partite. Un talento che potrebbe essere alla ricerca di un palcoscenico più importante e che potrebbe rientrare in quella lista di calciatori che il Crotone andrebbe ad attenzionare in prospettiva futura.

Possibili riconferme in rosa

Prima di capire quanti e quali rinforzi bisognerà acquistare, il Crotone starebbe valutando i giocatori da confermare. In partenza ci sarebbero i difensori Jeremy Petris e Jean Lambert Evan's con destinazione Pro Vercelli mediante la formula del prestito. Dovrebbe rientrare ad Ascoli dal prestito il centrocampista Alberto Gerbo, mentre si starebbe lavorando sotto traccia al riscatto dall'Hellas Verona di Luca Marrone e al prolungamento di contratto di Ahmad Benali, accostato al Parma nelle scorse settimane. Potrebbe rinnovare il suo contratto anche il capitano ed estremo difensore crotonese Alex Cordaz, sul quale di recente si sarebbe registrato un interesse della Spal.