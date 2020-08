Una nuova stagione si appresta a prendere il via con la fase di preparazione estiva delle squadre, un'annata sportiva che vedrà ai nastri di partenza della Serie A anche il Crotone del presidente Gianni Vrenna. La squadra calabrese, archiviata la promozione in Serie A, proverà a mantenere la categoria conquistata con due giornate di anticipo nell'ultimo campionato cadetto. Per raggiungere l'obiettivo la società sarebbe pronta a confermare diversi dei suoi protagonisti, tra i quali il portiere Alex Cordaz, capitano della squadra allenata da Giovanni Stroppa.

Crotone, si riparte da Cordaz

Alex Cordaz è ormai un senatore, nonché capitano del Crotone.

L'estremo difensore è approdato nella squadra rossoblu nel 2015, e da quel momento non è più andato via. Secondo il quotidiano Tuttosport, il capitano crotonese sarebbe pronto a rinnovare il suo legame con la compagine calabrese. Nei giorni scorsi la Spal avrebbe effettuato un sondaggio per il portiere di Vittorio Veneto che, però, non avrebbe intenzione di lasciare il club al quale ormai è molto legato.

D'altronde, Cordaz è riuscito a rilanciare la propria carriera a 30 anni proprio accettando di trasferirsi a Crotone nel 2015, quindi al momento vorrebbe tornare a misurarsi con il palcoscenico della Serie A e non avrebbe voglia di giocare in cadetteria. Quella che inizierà a settembre sarà la sua settima stagione con la casacca degli "squali".

Tra la società crotonese e il portiere i rapporti sarebbero buoni, con le parti che sarebbero già al lavoro per trovare l'accordo sul prolungamento del contratto in scadenza nel giugno del 2021.

Crotone, si cerca un secondo portiere: Bulka nel mirino

Alle spalle di Alex Cordaz al momento non ci sarebbero molte certezze.

Con Marco Festa in scadenza di contratto, il Crotone dovrà capire a chi affidare il ruolo di vice portiere. Potrebbe partire il giovane Giacomo Figliuzzi, mentre potrebbe rimanere in squadra Gian Marco Crespi, portiere acquisito in inverno dal Gozzano. Nelle ultime ore, il nome nuovo accostato alla compagine calabrese sarebbe quello del giovane portiere Marcin Bulka del Paris Saint-Germain, sul quale ci sarebbe l'interessamento di altri club, soprattutto il Genoa.

L'estremo difensore polacco ha il contratto in scadenza nel 2021: il Psg potrebbe decidere di accordarsi per il rinnovo per poi girarlo in prestito, o in alternativa potrebbe cederlo a titolo definitivo.

Infine, sarebbe più defilata per il Crotone la pista che porterebbe al portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi, di rientro dopo la retrocessione con il Trapani.