Il grande colpo dell'Inter nella scorsa sessione di Calciomercato è stato sicuramente Christian Eriksen. Il centrocampista danese è stato strappato dal Tottenham per oltre 25 milioni di euro al termine di una trattativa durata per quasi tutto il mese di gennaio. Il giocatore era in scadenza di contratto a giugno ma l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha voluto accelerare i tempi anticipando il suo approdo a Milano per soffiarlo alla folta concorrenza. Il classe 1992, infatti, piaceva molto soprattutto al Paris Saint-Germain, al Manchester United e al Real Madrid. Nonostante sei mesi, però, al di sotto delle aspettative, il fantasista vanta ancora molti estimatori, soprattutto in Premier League.

L'Inter punta su Eriksen

Nonostante abbia avuto difficoltà in questi primi mesi all'Inter, le qualità di Christian Eriksen non sono in discussione. Il centrocampista danese spesso è stato relegato in panchina dall'allenatore nerazzurro, Antonio Conte, che ha provato anche a cambiare modulo passando al 3-4-1-2 dopo il lockdown. Anche in Europa League il giocatore sta partendo sempre dalla panchina, entrando a partita in corso e facendo spesso la differenza. Agli ottavi, contro il Getafe, ha messo a segno il secondo gol, che ha chiuso la partita. Contro il Bayer Leverkusen, ai quarti di finale, ha praticamente messo in porta prima Sanchez e poi Moses.

L'Inter è consapevole delle potenzialità di Eriksen e per questo ha fatto sapere di non essere disposta a discutere una sua possibile cessione.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, per il danese c'erano sirene provenienti in particolar modo dalla Premier League. Voci e rumors di mercato concreti, prontamente rispediti al mittente dal club nerazzurro. Dopo le prestazioni offerte negli ultimi spezzoni di gara di Premier, cresce l'idea di puntare su di lui come perno principale del centrocampo nella prossima annata.

No allo scambio

Come sottolinea Calciomercato.com, dalla Premier League c'era un club in particolare a volere fortemente Christian Eriksen, tanto da avere intavolato una trattativa per uno scambio. Proposta rifiutata dall'Inter, che vuole puntare sul centrocampista danese, come detto, anche la prossima stagione anche se decisivo sarà il summit che la dirigenza avrà con il tecnico, Antonio Conte, al termine dell'Europa League.

Non è stato fatto il nome del club, ma non è escluso che si trattasse del Chelsea visto l'interesse manifestato dal club meneghino nei confronti di Ngolo Kanté nelle scorse settimane. Il centrocampista francese piace molto a Conte ma il suo arrivo, a quanto pare, non sarà legato al possibile addio dell'ex Tottenham, che resterà a Milano.