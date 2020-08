Tempo di ritorno in città per i calciatori e lo staff del Crotone dopo alcune settimane di vacanze. La squadra rossoblu, che si appresta a vivere la terza stagione in Serie A della sua storia, starebbe sondando il mercato alla ricerca di rinforzi in attacco. L'ultimo nome emerso dalle indiscrezioni e accostato al club calabrese sarebbe quello di Camillo Ciano, esperto attaccante di proprietà del Frosinone che già in passato ha vestito - in due distinte esperienze - la maglia del Crotone in cadetteria, con alterne fortune.

Crotone, Ciano possibile ritorno

Svanita la possibilità di giocare la Serie A con i ciociari, per Camillo Ciano potrebbe concludersi definitivamente l'avventura a Frosinone.

La punta in questa stagione è riuscita a siglare otto reti in 30 presenze in stagione regolare (più due reti in cinque partite nei play-off), contribuendo con le sue giocate all'approdo della squadra alla finale contro lo Spezia.

Sul calciatore ci sarebbe l'interesse sia Crotone che del Monza. Per l'attaccante napoletano un eventuale trasferimento al Crotone rappresenterebbe un ritorno dopo tre anni vissuti in Calabria in due distinti momenti della sua carriera. Proprio a Crotone il calciatore ha ottenuto la sua migliore annata nel torneo cadetto 2014-2015 quando riuscì a siglare 17 reti in 37 presenze. Mentre in precedenza, fra il 2011 e il 2013 aveva giocato in rossoblu 66 partite fra i cadetti, segnando 10 gol.

Con una valutazione del suo cartellino di circa 1,5 milioni, il calciatore classe '90 può contare ancora su quattro anni di contratto con la squadra del presidente Maurizio Stirpe.

Preiti nuovo collaboratore dell'area tecnica

Rimanendo in tema di mercato il Crotone ha deciso nelle ultime ore di ampliare i propri orizzonti, inserendo all'interno dello staff la figura di Antonello Preiti, che in passato ha collaborato con diversi club tra i quali Genoa, Udinese e Parma.

Il nuovo arrivo avrà il ruolo di collaboratore dell'area tecnica, andando quindi a lavorare a stretto contatto con il direttore sportivo Giuseppe Ursino dopo le recenti esperienze a Cremona e con il Partizan Tirana. Si tratta di un profilo che potrebbe portare esperienza e conoscenza del mercato di Serie A, ma anche permettere di allacciare rapporti con club esteri.

Ritiro alle porte

Con l'esecuzione dei test clinici e delle prove fisiche, la squadra rossoblu nel weekend si recherà nella sede del ritiro estivo di Trepidò, località della Sila crotonese.

Oltre ai canonici allenamenti, gli "squali" andranno anche a effettuare due amichevoli precampionato. Nella giornata del 30 settembre alle ore 17 I rossoblu affronteranno il Monopoli, mentre il 2 settembre il Crotone scenderà in campo contro la Vibonese. Entrambe le sfide verranno disputate a porte chiuse sul terreno di gioco dello Stadio Ampollino di Villaggio Baffa, in pieno rispetto delle norme di prevenzione contro il Covid-19.